Фото дня: в годовщину смерти Катерины Гандзюк под СБУ зажгли фаеры

Под зданием Службы безопасности Украины (CБУ) в четверг, 1 августа, проходит акция с требованием расследовать убийство общественной деятельницы и исполняющей обязанности руководителя делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает "РБК-Украина".\r\n\r\n\r\n\r\nАкция, посвященная годовщине нападения на Гандзюк. Фото: РБК-Украина\r\nТак, на акции собрались около 200 человек. Активисты написали на дороге у здания СБУ "Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?".\r\nВо время акции участники зажгли файеры. Активисты требуют от исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова продолжить расследование дела Гандзюк и наказать виновных.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.\r\n4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк.\r\nПо данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.\r\n31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк серной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.