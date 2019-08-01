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01 августа 2019, четверг, 21:26 200
Общество 2019-08-01T21:28:46+03:00
Українські Новини
Фото дня: в годовщину смерти Катерины Гандзюк под СБУ зажгли фаеры

Фото дня: в годовщину смерти Катерины Гандзюк под СБУ зажгли фаеры

На дороге у здания написали
На дороге у здания написали "Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?". Фото: РБК-Украина

Под зданием Службы безопасности Украины (CБУ) в четверг, 1 августа, проходит акция с требованием расследовать убийство общественной деятельницы и исполняющей обязанности руководителя делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Акция, посвященная годовщине нападения на Гандзюк. Фото: Акция, посвященная годовщине нападения на Гандзюк. Фото: РБК-Украина

Так, на акции собрались около 200 человек. Активисты написали на дороге у здания СБУ "Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?".

Во время акции участники зажгли файеры. Активисты требуют от исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова продолжить расследование дела Гандзюк и наказать виновных.

Как сообщали Українськi Новини, 11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк серной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.

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