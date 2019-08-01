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01 августа 2019, четверг, 21:11 241
Политика 2019-08-01T21:37:49+03:00
Українські Новини
ГБР накрыло прокурора-мошенника в Мелитополе

ГБР накрыло прокурора-мошенника в Мелитополе

Госбюро расследований задержало прокурора в Мелитополе, который, злоупотребляя своим служебным положением, провернул грандиозную аферу стоимостью в 212 тысяч гривен и 2000 тысячи долларов. Дело уже в суде. 

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

- Передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве касательно прокурора Якимовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области. Инкриминируем ему мошенничество в особо крупных размерах, - написала она.

Варченко также поделилась подробностями дела, которые удалось установить следователям Центрального аппарата ГБР в ходе досудебного расследования.

По ее словам, прокурор воспользовался своим служебным положением и получил доступ к электронной почте местной прокуратуры, а, следовательно – и к служебным документам. Просмотрев почту, ему на глаза попалось письмо от областной прокуратуры, в котором шла речь о том, что Мелитопольская местная прокуратура должна отменить регистрацию деклараций о готовности объекта недвижимости к сдаче в эксплуатацию, признать недействительными договора купли-продажи и освободить земельные участки от зданий, которые принадлежали одному из знакомых прокурора. Сам прокурор, к слову, в это время был на больничном.

-Подозреваемый сообщил своему знакомому о планах прокуратуры относительно его имущества и пообещал решить проблему за деньги. Цена вопроса – 212 тысяч гривен, плюс – 2000 долларов (по актуальному на тот момент курсу НБУ это примерно – 52,2 тысячи гривен). Прокурор прекрасно знал, что осуществить это – не в его полномочиях, и влиять на решение других сотрудников прокуратуры он не может. А, значит, просто ввел в заблуждение знакомого и "заработал" на этом, - прокомментировала Варченко.

Теперь прокурору грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Окончательный вердикт и меру наказания определит суд.

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