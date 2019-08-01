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01 августа 2019, четверг, 19:41 494
Политика 2019-08-01T19:41:22+03:00
Українські Новини
Суд восстановил действие тарифов "Укрэнерго" на июль

Суд восстановил действие тарифов "Укрэнерго" на июль

Окружной административный суд г. Киева 1 августа отменил обеспечительную меру по иску Никопольского ферросплавного завода (НЗФ), состоящую в приостановке действия постановлений НКРЭКУ от 7 июня №954 и №955, которыми были установлены тарифы НЭК "Укрэнерго". Исходя из данного решения суда поставщики электроэнергии должны оплачивать тарифы на передачу электроэнергии и диспетчеризацию госпредприятию НЭК "Укрэнерго" за июль в соответствии с постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - в размере 34,7 коп за кВт-ч.

Решение суда позволит осуществить расчеты с предприятиями, производящими электроэнергию из возобновляемых источников энергии, за июль. Согласно Закона Украины "О рынке электрической энергии" на госпредприятие "Гарантированный покупатель" возложены функции выкупа всей электроэнергии, произведенную на объектах электроэнергетики из альтернативных источников по "зеленому" тарифу. Основным источником финансирования таких расходов Законом Украины "О рынке электрической энергии" определен тариф на услуги по передаче оператора системы передачи (ГП НЭК "Укрэнерго"). 

Напомним, 27 июня Окружной административный суд Киева по иску НЗФ приостановил действие постановления НКРЭКУ об установлении тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию. Данное решение суда блокировало расчеты с производителями электроэнергии из альтернативных источников энергии.
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