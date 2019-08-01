подписаться на рассылку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 августа 2019, четверг, 19:00 530
Политика 2019-08-01T20:30:01+03:00
Українські Новини
Ткаченко использовал ресурс телеканала для того, чтобы занять место Кличко, – Шнайдер

Ткаченко использовал ресурс телеканала для того, чтобы занять место Кличко, – Шнайдер

Генеральный продюсер "1+1" Александр Ткаченко использовал ресурс телеканала для того, чтобы снизить рейтинг мэра Киева Виталия Кличко и занять его место. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Сегодня появилась горячая новость о том, что Ткаченко, тот самый генпродюсер "1+1", прямо и открыто заявил о своих амбициях стать главой Киевской Администрации. Теперь становится понятно, почему он и подконтрольный ему телеканал, два года, чуть ли не каждый день "Мочили" Кличко. Все эти так называемые "Журналистские Расследования" выходили без каких-либо фактов и доказательств, а их главная задача – манипулировать мнением телезрителей, то есть нашим с вами Мнением", – заявил эксперт. 

По его словам, за "журналистскими расследованиями" скрывалась банальная борьба за власть в столице. 

"Ткаченко просто-напросто использует свое служебное положение и рейтинговый канал, для того чтобы "Мочить" своего конкурента и банально занять его Место. Откровенно говоря, еще на президентских выборах, плюсы не отличались особой объективностью, а теперь вообще не стесняются использовать свои возможности в политических Целях. Так что слепо верить всему, что говорится в их сюжетах, не стоит", – считает политолог. 

Он также подчеркнул, после суда Кличко с телеканалом, "плюсам" скорее всего придется давать публичные опровержения своих сюжетов.  

"Нам практически круглосуточно внушают полуправду, ложь и манипуляции про фантастические коррупционные схемы, про каких-то смотрящих и прочие Фантазии. Не подкрепляя это ни доказательствами, ни документами, ни Фактами. Просто постоянный поток Грязи. Но рано или поздно за все приходится Отвечать. Я с нетерпением жду того момента, когда суд рассмотрит иски от Кличко к каналу "1+1". И я подозреваю, что в результате, плюсам придется давать опровержения по своим же "Гениальным" Сюжетам", – подытожил Михаил Шнайдер. 
Архив
Новости
В Европейской федерации журналистов осудили штурм радикальными националистами пресс-конференции в Киеве 20:25
Богдан написал заявление об увольнении, - СМИ 20:16 Документ
Боевики не пускают саперов для разминирования в Станице Луганской 19:54
За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВтч, - Дмитрий Маляр 19:49
Суд восстановил действие тарифов "Укрэнерго" на июль 19:41
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok