подписаться на рассылку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 августа 2019, четверг, 18:48 706
Общество 2019-08-01T18:48:47+03:00
Українські Новини
Кличко получил поддержку администрации Трампа по поводу незаконного захвата власти в Киеве, – Олещук

Кличко получил поддержку администрации Трампа по поводу незаконного захвата власти в Киеве, – Олещук

Адвокат президента США Руди Джулиани поддержал Кличко и возмутился незаконной попыткой захвата власти в Киеве. Об этом заявил политический эксперт Петр Олещук в социальной сети Facebook.

"Встреча Кличко с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и его публичная поддержка киевского мера – это сигнал, что у Кличко есть серьезные друзья на международной арене, в частности, в Администрации Трампа, а в мире пристально следят за происходящим вокруг украинской столицы", – считает Олещук.

По его словам, комплементарный пост Джулиани в сторону Кличко, где он называет последнего "настоящим мэром", патриотом и отмечает позитивные изменения, которые произошли в Киеве – тому явное доказательство.

"Понятно, что администрация Трампа поддерживает Кличко и авторитет Виталия среди влиятельных республиканцев. Соответственно, внеправовые попытки Богдана (глава Офиса президента – ред.) и Ваврыша (скандальный киевский застройщик – ред.) захватит власть в Киеве на международной арене могут аукнуться и Зеленскому, и всей Украине. Для американцев демократичность избрания – это, вообще, основной критерий, а поэтому любое нарушение этого правила вызывает как минимум возмущение и ухудшение отношений. Кстати, это одна из причин по которой они так спокойно отнеслись к избранию Зеленского, ведь демократичная поддержка лидера на открытых выборах – ключевой момент его легитимности", – продолжает политический эксперт.

Политолог напомнил, что попытка захвата власти в столице – это нарушение основ демократии.

"Ситуации, когда власть "забивает" на демократию, происходят только в странах третьего мира. Так, кстати, действовал Янукович. И где он теперь? Бежал в Ростов. Поэтому к сигналам с США надо отнестись достаточно серьезно, поскольку от поддержки Вашингтона зависит для нас очень много", – резюмирует Олещук.

Добавим также, что нашим источникам, во время встречи обсуждалась ситуация вокруг возможного незаконного захвата власти в столице, инициированное Богданом. Джулиани выразил обеспокоенность и поддержку мэру Кличко. Кроме того, по нашей информации, в администрации Трампа и посольстве обеспокоены наступлением на самоуправление в Киеве со стороны офиса президента Украины.

"Мы обеспокоены заявлениями представителями офиса президент о назначении главы КМДА в нарушении Конституции Украины. Это будет наступление на демократию, права киевской громады на самоуправление", – сообщил наш источник.

Больше новостей о: Виталий Кличко Руди Джулиани

Архив
Новости
В Европейской федерации журналистов осудили штурм радикальными националистами пресс-конференции в Киеве 20:25
Богдан написал заявление об увольнении, - СМИ 20:16 Документ
Боевики не пускают саперов для разминирования в Станице Луганской 19:54
За месяц работы нового рынка электроэнергии реализовано 4,5 млрд кВтч, - Дмитрий Маляр 19:49
Суд восстановил действие тарифов "Укрэнерго" на июль 19:41
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok