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01 августа 2019, четверг, 16:17 13
Судебная власть 2019-08-01T16:17:54+03:00
Українські Новини
Суд конфисковал 190 тыс. грн взноса Кошулинскому на президентских выборах

Суд конфисковал 190 тыс. грн взноса Кошулинскому на президентских выборах

Лычаковский районный суд Львова изъял 190 тыс. гривен взноса кандидату в Президенты на выборах 31 марта, бывшему зампредседателя Верховной Рады (2012-2014) Руслану Кошулинскому.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по предотвращению коррупции, передают Українськi Новини.

"Лычаковский районный суд Львова, рассмотрев материалы, которые поступили от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по привлечению к ответственности физического лица, который осуществил взнос, своим постановлением признал лицо виновным с применением штрафа 1 190 гривен и конфискации в пользу государства суммы вклада в размере 190 000 гривен", - написано в нем.

В частности, человек предоставил 2 добровольных взноса в избирательный фонд Кошулинского по 95 тыс. гривен при наличии налогового долга на момент осуществления взноса, выявленого по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств фонда кандидата.

Как сообщали Українськi Новини, ранее кандидат в Президенты от националистов задекларировал особняк во Львове.

Националисты выдвинули Руслана Кошулинского единым кандидатом в президенты Украины.

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