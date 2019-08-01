Суд конфисковал 190 тыс. грн взноса Кошулинскому на президентских выборах

Лычаковский районный суд Львова изъял 190 тыс. гривен взноса кандидату в Президенты на выборах 31 марта, бывшему зампредседателя Верховной Рады (2012-2014) Руслану Кошулинскому.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по предотвращению коррупции, передают Українськi Новини.

"Лычаковский районный суд Львова, рассмотрев материалы, которые поступили от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по привлечению к ответственности физического лица, который осуществил взнос, своим постановлением признал лицо виновным с применением штрафа 1 190 гривен и конфискации в пользу государства суммы вклада в размере 190 000 гривен", - написано в нем.

В частности, человек предоставил 2 добровольных взноса в избирательный фонд Кошулинского по 95 тыс. гривен при наличии налогового долга на момент осуществления взноса, выявленого по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств фонда кандидата.

Как сообщали Українськi Новини, ранее кандидат в Президенты от националистов задекларировал особняк во Львове.

Националисты выдвинули Руслана Кошулинского единым кандидатом в президенты Украины.