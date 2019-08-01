У центрі Києва Renault врізався в дерево: співробітник держохорони помер за кермом

У четвер, 1 серпня, на вулиці Тарасівській автомобіль Renault служби держохорони з'їхав з проїжджої частини і врізався в дерево. На місце прибув патрульний екіпаж і виявив, що в закритому салоні знаходиться охоронець.

Через кілька хвилин водій помер. Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 08:50. Підіймаючись по вулиці Тарасівській у бік вулиці Саксаганського, Renault в'їхав у дерево. Перехожі помітили, що водієві погано. Автомобіль залишався заведений, а чоловіка за кермом трясло від судом. Патрульні вибили вікно в Renault, відкрили і заглушили двигун. Незабаром приїхали медики і спробували відкачати чоловіка, але марно: він помер на передньому сидінні.

ДТП в Києві. Фото: Інформатор

Попередньо, причиною смерті став серцевий напад. Правоохоронці підтвердили, що чоловік був співробітником держохорони. Йому було близько 50 років. В останній момент він встиг уникнути зіткнення з іншими авто і наїзди на пішоходів, більше в інциденті ніхто не постраждав. На місці працювало два екіпажі поліції, а для встановлення точних обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група.