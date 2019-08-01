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01 августа 2019, четверг, 11:55 316
Экономика 2019-08-01T13:00:02+03:00
Українські Новини
Автоматическая индексация жд-тарифов негативно повлияет на энергетическую отрасль, – Всеукраинская энергетичес

Автоматическая индексация жд-тарифов негативно повлияет на энергетическую отрасль, – Всеукраинская энергетическая ассамблея

Предложенная "Укрзализныцей" автоматическая индексация тарифов на грузовые жд-перевозки приведет к росту затрат на доставку топлива до ТЭС оценочно на 118 млн гривен до конца 2019 года. Это снижает конкурентоспособность угольных предприятий и негативно скажется на работе энергетической отрасли и программе подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020 гг. Такое мнение высказал исполнительный директор "Всеукраинской Энергетической Ассамблеи" Алексей Чернявский.

"Индексация жд-тарифов увеличит стоимость перевозки угля на 20-30 грн/тонну в зависимости от предприятия. Суммарно это приведет к росту затрат на доставку топлива до ТЭС оценочно на 118 млн грн до конца 2019 года", - подчеркнул Чернявский.

По мнению Алексея Чернявского, инициатива от "Укрзализныци" несет угрозы в ходе подготовки к следующему отопительному сезону.

"Снижается конкурентоспособность угольных предприятий, в первую очередь - государственных, которые и так являются убыточными и требуют государственных дотаций, что в свою очередь негативно скажется на деятельности энергетической отрасли и программе подготовки у осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020гг. А ведь стабильные поставки украинского угля с шахт на ТЭС – это залог энергобезопасности нашей страны. Учитывая критическую ситуацию в угольной отрасли на государственных предприятиях, предельно важно тщательно анализировать все последствия подобных решений", - отметил Алексей Чернявский.

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация выступила против автоматической индексации тарифов на грузовые жд-перевозки. В ассоциации уверены, что тарифы должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне под контролем независимого государственного регулятора – Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта.

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