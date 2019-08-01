Во 2 квартале 2019 года Киевстар увеличил свои расходы на 24% и получил 85% роста дата-трафика

Скоростной мобильный интернет Киевстар уже доступен почти 70% населения Украины. Сеть 4G национального телеком оператора уже охватила 6609 населенных пунктов. Чтобы обеспечить развитие новых технологий компания во 2 кв 2019 инвестировала значительные средства в увеличение территории 4G и качество связи. Об этом говорится в сообщении компании.

Александр Комаров, президент Киевстар: "Будучи лидером телеком отрасли, Киевстар видит свою миссию в обеспечении доступа к новым технологиям для каждого жителя Украины. Поэтому в первом полугодии мы на 32% увеличили наши капитальные инвестиции и подключили к 4G почти 2500 новых населенных пунктов".

В сравнении с 2 кв 2018 количество абонентов Киевстар, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 16%, а использование дата-трафика - на 85%. Рост обусловлен высоким качеством услуг и доступными тарифами. В частности, во многих тарифных планах оператор предлагает абонентам неограниченный доступ к популярным интернет сервисам: социальные сети, музыкальные и видео сервисы и др. Что интересно, уже более 50% дата трафика абоненты используют в сети 4G. Использование услуг голосовой связи практически не изменилось, и во 2 кв 2019, в среднем, использовано 571 мин на абонента – это один из самых высоких показателей среди стран Европы. При этом средний доход от абонента (ARPU) составил 66 грн, или на 27% больше, чем во 2 кв 2018.

Количество абонентов, которые используют фиксированный интернет, во 2 кв.2019 достигло почти 1 млн, на 11,5% больше, чем во 2 кв.2018. Средний доход от абонента услуги "Домашний Интернет" увеличился на 4%, по сравнению со 2 кв 2018, до 76 грн.

Чтобы обеспечить развитие 4G и качество мобильной связи, Киевстар во 2 кв 2019 инвестировал 1,152 млрд грн, на 24,3% больше, чем во 2 кв 2018. А за январь-июнь 2019 капитальные инвестиции составили 2,134 млрд грн.

Общий доход компании во 2 кв 2019 увеличился на 24% в сравнении со 2 кв 2018, до 5,624 млрд грн, что обусловлено увеличением на 77% доходов от мобильного интернета. Рост доходов в этом сегменте обусловлен более активным использованием абонентами услуг мобильной передачи данных.

Абонентская база во 2 кв 2019 составила 26,2 млн. Как ранее сообщала компания, в результате развития тарифных предложений с безлимитным трафиком, на телеком рынке Украины продолжается тенденция уменьшения использования абонентами нескольких SIM-карт. Также на телеком рынок влияют негативные демографические процессы.

Во 2 кв 2019 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму свыше 2 млрд грн. В том числе почти 250 млн грн уплачено за использование радиочастот.

Ключевые показатели деятельности Киевстар во 2 кв 2019 в сравнении с 2 кв 2018