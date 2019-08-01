Во 2 квартале 2019 года Киевстар увеличил свои расходы на 24% и получил 85% роста дата-трафика

Скоростной мобильный интернет Киевстар уже доступен почти 70% населения Украины. Сеть 4G национального телеком оператора уже охватила 6609 населенных пунктов. Чтобы обеспечить развитие новых технологий компания во 2 кв 2019 инвестировала значительные средства в увеличение территории 4G и качество связи. Об этом говорится в сообщении компании.\r\nАлександр Комаров, президент Киевстар: "Будучи лидером телеком отрасли, Киевстар видит свою миссию в обеспечении доступа к новым технологиям для каждого жителя Украины. Поэтому в первом полугодии мы на 32% увеличили наши капитальные инвестиции и подключили к 4G почти 2500 новых населенных пунктов". \r\nВ сравнении с 2 кв 2018 количество абонентов Киевстар, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 16%, а использование дата-трафика - на 85%. Рост обусловлен высоким качеством услуг и доступными тарифами. В частности, во многих тарифных планах оператор предлагает абонентам неограниченный доступ к популярным интернет сервисам: социальные сети, музыкальные и видео сервисы и др. Что интересно, уже более 50% дата трафика абоненты используют в сети 4G. Использование услуг голосовой связи практически не изменилось, и во 2 кв 2019, в среднем, использовано 571 мин на абонента – это один из самых высоких показателей среди стран Европы. При этом средний доход от абонента (ARPU) составил 66 грн, или на 27% больше, чем во 2 кв 2018. \r\nКоличество абонентов, которые используют фиксированный интернет, во 2 кв.2019 достигло почти 1 млн, на 11,5% больше, чем во 2 кв.2018. Средний доход от абонента услуги "Домашний Интернет" увеличился на 4%, по сравнению со 2 кв 2018, до 76 грн.\r\nЧтобы обеспечить развитие 4G и качество мобильной связи, Киевстар во 2 кв 2019 инвестировал 1,152 млрд грн, на 24,3% больше, чем во 2 кв 2018. А за январь-июнь 2019 капитальные инвестиции составили 2,134 млрд грн.\r\nОбщий доход компании во 2 кв 2019 увеличился на 24% в сравнении со 2 кв 2018, до 5,624 млрд грн, что обусловлено увеличением на 77% доходов от мобильного интернета. Рост доходов в этом сегменте обусловлен более активным использованием абонентами услуг мобильной передачи данных.\r\nАбонентская база во 2 кв 2019 составила 26,2 млн. Как ранее сообщала компания, в результате развития тарифных предложений с безлимитным трафиком, на телеком рынке Украины продолжается тенденция уменьшения использования абонентами нескольких SIM-карт. Также на телеком рынок влияют негативные демографические процессы. \r\nВо 2 кв 2019 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму свыше 2 млрд грн. В том числе почти 250 млн грн уплачено за использование радиочастот.\r\nКлючевые показатели деятельности Киевстар во 2 кв 2019 в сравнении с 2 кв 2018 \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nФинансовые и операционные показатели (млн грн)\r\n \r\n\r\n\r\n2 кв. 2019\r\n\r\n\r\n2 кв. 2018\r\n\r\n\r\n2 кв 2019\/2 кв 2018\r\n\r\n\r\n6 мес 2019\r\n\r\n\r\n6 мес 2018\r\n\r\n\r\n6 мес 2019\/6 мес 2018\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОбщий операционный доход\r\n\r\n\r\n5,624\r\n\r\n\r\n4,521\r\n\r\n\r\n24,4%\r\n\r\n\r\n10,750\r\n\r\n\r\n8,785\r\n\r\n\r\n22,4%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДоход от услуг мобильной связи\r\n\r\n\r\n5,257\r\n\r\n\r\n4,200\r\n\r\n\r\n25,2%\r\n\r\n\r\n10,020\r\n\r\n\r\n8,149\r\n\r\n\r\n23,0%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДоход от услуг фиксированной связи\r\n\r\n\r\n333\r\n\r\n\r\n297\r\n\r\n\r\n11,9%\r\n\r\n\r\n662\r\n\r\n\r\n593\r\n\r\n\r\n11,7%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEBITDA\r\n\r\n\r\n3,656\r\n\r\n\r\n2,490\r\n\r\n\r\n46,8%\r\n\r\n\r\n6,880\r\n\r\n\r\n4,902\r\n\r\n\r\n40,3%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаржа EBITDA\r\n\r\n\r\n65,0%\r\n\r\n\r\n55,1%\r\n\r\n\r\n9,9 п.п.\r\n\r\n\r\n64,0%\r\n\r\n\r\n55,8%\r\n\r\n\r\n8,2 п.п.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКапитальные затраты\r\n\r\n\r\n1,152\r\n\r\n\r\n927\r\n\r\n\r\n24,3%\r\n\r\n\r\n2,134\r\n\r\n\r\n1,614\r\n\r\n\r\n32,3%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМобильная связь\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОбщий операционный доход\r\n\r\n\r\n5,248\r\n\r\n\r\n4,224\r\n\r\n\r\n24,2%\r\n\r\n\r\n10,020\r\n\r\n\r\n8,192\r\n\r\n\r\n22,3%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВ том числе от услуг передачи данных\r\n\r\n\r\n2,784\r\n\r\n\r\n1,574\r\n\r\n\r\n76,9%\r\n\r\n\r\n5,238\r\n\r\n\r\n2,915\r\n\r\n\r\n79,7%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАбоненты (млн)\r\n\r\n\r\n26,2\r\n\r\n\r\n26,5\r\n\r\n\r\n(1,1%)\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВ том числе мобильного интернета\r\n\r\n\r\n15,7\r\n\r\n\r\n13,5\r\n\r\n\r\n16,2%\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nARPU (грн)\r\n\r\n\r\n66\r\n\r\n\r\n52\r\n\r\n\r\n26,9%\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMOU (мин.)\r\n\r\n\r\n571\r\n\r\n\r\n580\r\n\r\n\r\n(1,5%)\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nИспользование дата-трафика (Мбайт\/абонент)\r\n\r\n\r\n3,345\r\n\r\n\r\n1,811\r\n\r\n\r\n84,7%\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nФиксированная связь\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОбщий операционный доход\r\n\r\n\r\n333\r\n\r\n\r\n297\r\n\r\n\r\n11,9%\r\n\r\n\r\n662\r\n\r\n\r\n593\r\n\r\n\r\n11,7%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОперационный доход ШПД\r\n\r\n\r\n215\r\n\r\n\r\n185\r\n\r\n\r\n16,6%\r\n\r\n\r\n424\r\n\r\n\r\n366\r\n\r\n\r\n16,0%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАбоненты ШПД (млн)\r\n\r\n\r\n1,0\r\n\r\n\r\n0,9\r\n\r\n\r\n11,5%\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nARPU ШПД (грн)\r\n\r\n\r\n76\r\n\r\n\r\n73\r\n\r\n\r\n4,4%\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n