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31 июля 2019, среда, 23:13 36
Общество 2019-07-31T23:13:09+03:00
Українські Новини
К приезду Зеленского в Черкасах шваброй и совком сушили лужи

К приезду Зеленского в Черкасах шваброй и совком сушили лужи

В среду, 31 июля, президент прилетел в Черкассы. Там он планирует посетить местный аэропорт, а также проверить дорогу Р-10 и выступить в сессионном зале облгосадминистрации.

В Черкасах решили подготовиться к визиту президента в лучших традициях. В частности, коммунальщики устроили борьбу с лужами прямо возле здания облгосадминистрации.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook местный житель Андрей Сегеда. На кадрах можно увидеть, как работники "высушивают" лужи при помощи метлы и совка.

"Эх, была бы зеленая краска — можно и траву покрасить. А, как вы готовитесь к встрече Президента?", — в шутку поинтересовался автор поста.

В комментариях пользователь Facebook высмеяли такой радикальный метод борьбы с влагой.

Как сообщали Українські Новини, перед приездом Дуды и Порошенко в Харькове руками мыли бордюры.

А вот ранее донецкие власти выкрасили деревья к приезду Медведева в зеленый цвет.

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