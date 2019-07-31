Днепровский завод минудобрений планирует выпустить 75 тыс. тонн сложных удобрений до 2020

Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ, Днепропетровская область) запустил производство сложных удобрений и планирует выпустить 75 тыс. тонн продукции до конца текущего года.

Об этом Українським Новинам сообщил председатель наблюдательного совета предприятия, вице-президент Союза химиков Сергей Лисковский.

"Был подписан долгосрочный контракт на поставку основных видов сырья. Ежемесячно будем выпускать 15-18 тысяч тонн сложных удобрений", - сказал он.

Производственная программа включает выпуск жидких азотно-фосфорных удобрений и гранулированных, а на вторую половину августа запланирован выпуск NPK (азофоска).

Отмечается, что последние 5 лет ДЗМУ работал с перерывами на 20-25% мощности в связи с отсутствием сырья внутри страны и дороговизной его импорта.

По словам Лисковского, за это время доля украинских предприятий на внутреннем рынке сложных удобрений сократилась до 10%, а по некоторым позициям – до 2-3%.

Он отметил, что сложные удобрения будут производить два предприятия – "Сумыхимпром" и ДЗМУ - до конца 2019 года предприятия планируют выпустить совокупно 275-280 тыс. тонн продукции.

При этом мощность "Сумыхимпром" составляет 40 тыс. тонн в месяц.

По данным Союза химиков, годовая потребность Украины в сложных удобрениях составляет 1,2 млн. тонн.

На данный момент в Украину уже импортировано 1,3 млн тонн удобрений данной группы.

В связи с этим Лисковский считает, что украинские аграрии будут обеспечены необходимым объемом удобрений.

Как сообщали Українськi Новини, в 2002 году днепродзержинские заводы "Аммофос" и "Агрофос", образованные после распада Приднепровского химзавода, объединились в Днепровский завод минеральных удобрений.

85% акций открытого акционерного общества "Днепровский завод минеральных удобрений" принадлежит компании "Украгрохимхолдинг" (Киев) и 15% - члену набсовета предприятия Сергею Лисковскому.