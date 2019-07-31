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31 июля 2019, среда, 20:49 33
Экономика 2019-07-31T20:50:08+03:00
Українські Новини
Днепровский завод минудобрений планирует выпустить 75 тыс. тонн сложных удобрений до 2020

Днепровский завод минудобрений планирует выпустить 75 тыс. тонн сложных удобрений до 2020

Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ, Днепропетровская область) запустил производство сложных удобрений и планирует выпустить 75 тыс. тонн продукции до конца текущего года.

Об этом Українським Новинам сообщил председатель наблюдательного совета предприятия, вице-президент Союза химиков Сергей Лисковский.

"Был подписан долгосрочный контракт на поставку основных видов сырья. Ежемесячно будем выпускать 15-18 тысяч тонн сложных удобрений", - сказал он.

Производственная программа включает выпуск жидких азотно-фосфорных удобрений и гранулированных, а на вторую половину августа запланирован выпуск NPK (азофоска).

Отмечается, что последние 5 лет ДЗМУ работал с перерывами на 20-25% мощности в связи с отсутствием сырья внутри страны и дороговизной его импорта.

По словам Лисковского, за это время доля украинских предприятий на внутреннем рынке сложных удобрений сократилась до 10%, а по некоторым позициям – до 2-3%.

Он отметил, что сложные удобрения будут производить два предприятия – "Сумыхимпром" и ДЗМУ - до конца 2019 года предприятия планируют выпустить совокупно 275-280 тыс. тонн продукции.

При этом мощность "Сумыхимпром" составляет 40 тыс. тонн в месяц.

По данным Союза химиков, годовая потребность Украины в сложных удобрениях составляет 1,2 млн. тонн.

На данный момент в Украину уже импортировано 1,3 млн тонн удобрений данной группы.

В связи с этим Лисковский считает, что украинские аграрии будут обеспечены необходимым объемом удобрений.

Как сообщали Українськi Новини, в 2002 году днепродзержинские заводы "Аммофос" и "Агрофос", образованные после распада Приднепровского химзавода, объединились в Днепровский завод минеральных удобрений.

85% акций открытого акционерного общества "Днепровский завод минеральных удобрений" принадлежит компании "Украгрохимхолдинг" (Киев) и 15% - члену набсовета предприятия Сергею Лисковскому.

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