Днепровский завод минудобрений планирует выпустить 75 тыс. тонн сложных удобрений до 2020

Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ, Днепропетровская область) запустил производство сложных удобрений и планирует выпустить 75 тыс. тонн продукции до конца текущего года.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил председатель наблюдательного совета предприятия, вице-президент Союза химиков Сергей Лисковский.\r\n"Был подписан долгосрочный контракт на поставку основных видов сырья. Ежемесячно будем выпускать 15-18 тысяч тонн сложных удобрений", - сказал он.\r\nПроизводственная программа включает выпуск жидких азотно-фосфорных удобрений и гранулированных, а на вторую половину августа запланирован выпуск NPK (азофоска).\r\nОтмечается, что последние 5 лет ДЗМУ работал с перерывами на 20-25% мощности в связи с отсутствием сырья внутри страны и дороговизной его импорта.\r\nПо словам Лисковского, за это время доля украинских предприятий на внутреннем рынке сложных удобрений сократилась до 10%, а по некоторым позициям – до 2-3%.\r\nОн отметил, что сложные удобрения будут производить два предприятия – "Сумыхимпром" и ДЗМУ - до конца 2019 года предприятия планируют выпустить совокупно 275-280 тыс. тонн продукции.\r\nПри этом мощность "Сумыхимпром" составляет 40 тыс. тонн в месяц.\r\nПо данным Союза химиков, годовая потребность Украины в сложных удобрениях составляет 1,2 млн. тонн.\r\nНа данный момент в Украину уже импортировано 1,3 млн тонн удобрений данной группы.\r\nВ связи с этим Лисковский считает, что украинские аграрии будут обеспечены необходимым объемом удобрений.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2002 году днепродзержинские заводы "Аммофос" и "Агрофос", образованные после распада Приднепровского химзавода, объединились в Днепровский завод минеральных удобрений.\r\n85% акций открытого акционерного общества "Днепровский завод минеральных удобрений" принадлежит компании "Украгрохимхолдинг" (Киев) и 15% - члену набсовета предприятия Сергею Лисковскому.