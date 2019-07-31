За півроку українці одружувалися в 5 разів частіше, ніж розлучалися

З початку 2019 року українці зареєстрували понад 91 тисячі шлюбів і понад 18 тисяч розірвали. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України, передає 112.

"У цілому в першому півріччі 2019 року в Україні було зареєстровано: шлюбів – 91 тис. 698, розірвано – 18 тис. 329", - повідомили у відомстві.

При тому, зазначимо, що з початку року і за станом на 1 липня в установах виконання покарань українці уклали 129 шлюбів.

Також відзначимо, що послугою "Шлюб за добу" в 2018 році в Києві скористалося понад 5 тис. подружніх пар.

На сьогоднішній день пілотний проект "шлюб за добу" реалізується в 67 населених пунктах України.

Як повідомляли "Українські Новини", в Одесі закохані відкрили дві сотні пляшок шампанського одночасно і поставили рекорд.

А також в День закоханих 2400 пар зареєстрували шлюб.