В Великобритании мужчина получил 50 минут тюрьмы

В Великобритании мужчине дали самое короткое в истории тюремное заключение, всего 50 минут. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летнего Шейна Дженкинса отправили под стражу на срок менее одного часа из-за инцидента, который произошел 30 мая. Молодой человек под воздействием алкоголя, кокаина и каннабиса разбил окно бывшей девушки метлой и сумел сбежать от офицеров.



В камере ему дали ручку и бумагу, и он написал два письма, которые судья Ламберт заставил его зачитать по возвращению в суд.



В письме своей бывшей девушки он сказал: "Извини, что разбил твое окно. Это было глупое решение, которое я принял. Надеюсь, ты меня простишь".

В письме к офицерам он сказал: "Я искренне сожалею о своих действиях. Я не собирался причинять вред, это было мгновенное решение".



Ему стыдно за свое поведение. Он говорит, что "вел себя как идиот".



Судья сказал ему: "Ты не будешь безумным наркоманом". Суд также приговорил молодого человека к 80 часам исправительных работ и реабилитации, а также запретил ему употреблять наркотики.