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31 июля 2019, среда, 16:38 59
Европа 2019-07-31T16:39:51+03:00
Українські Новини
В Великобритании мужчина получил 50 минут тюрьмы

В Великобритании мужчина получил 50 минут тюрьмы

Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

В Великобритании мужчине дали самое короткое в истории тюремное заключение, всего 50 минут. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летнего Шейна Дженкинса отправили под стражу на срок менее одного часа из-за инцидента, который произошел 30 мая. Молодой человек под воздействием алкоголя, кокаина и каннабиса разбил окно бывшей девушки метлой и сумел сбежать от офицеров.

В камере ему дали ручку и бумагу, и он написал два письма, которые судья Ламберт заставил его зачитать по возвращению в суд.

В письме своей бывшей девушки он сказал: "Извини, что разбил твое окно. Это было глупое решение, которое я принял. Надеюсь, ты меня простишь".

В письме к офицерам он сказал: "Я искренне сожалею о своих действиях. Я не собирался причинять вред, это было мгновенное решение".

Ему стыдно за свое поведение. Он говорит, что "вел себя как идиот".

Судья сказал ему: "Ты не будешь безумным наркоманом". Суд также приговорил молодого человека к 80 часам исправительных работ и реабилитации, а также запретил ему употреблять наркотики. 

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