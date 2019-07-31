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31 июля 2019, среда, 16:11 517
Экономика 2019-07-31T17:00:02+03:00
Українські Новини
Коломойский устроил ферросплавный антимайдан, – Сазонов

Коломойский устроил ферросплавный антимайдан, – Сазонов

Политолог Кирилл Сазонов прокомментировал массовые акции, организованные в Киеве сотрудниками ферросплавных и химических предприятий олигарха Игоря Коломойского.

"Пока политологи ломают головы над тем, когда народ созреет к новому Майдану – к весне или только к осени следующего года, Игорь Коломойский решил его организовать уже. Правда по форме и содержанию он больше похож на антимайдан, потому как за деньги и из-за денег. В Киев свезены сотни сотрудников его ферросплавных заводов, которые громко стучат касками и требуют дешевой электроэнергии. Для Коломойского. Всем митингующим выдают по 600 грн в сутки, акция планируется многодневной, поэтому участников расселяют по гостиницам и санаториям" - написал Сазонов в Facebook. 

По мнению политолога, прослеживается прямая аналогия с ситуацией 2013 года, когда ферросплавный холдинг Игоря Коломойского требовал льготную цену на электроэнергию от правительства Азарова.

"Ход вполне понятный – именно таким путем Коломойский выбивал спецтариф на электроэнергию для своих предприятий в 2012-2013 годах. Для этого точно также привозились рабочие ферросплавных заводов, сами заводы демонстративно останавливались, разгонялась истерия в СМИ. И выбил. За счет всех остальных потребителей, которые заплатили больше", - считает он.

В случае удовлетворения требований ферросплавщиков под ударом может оказаться "зеленый" сектор энергетики. 

"В этот раз в качестве жертвы выбраны инвесторы в "зеленую" энергетику. Именно они останутся без оплаты, если требования ферросплавщиков будут удовлетворены. Страна снова окажется на обочине технологического прогресса, зажатой между атомом и угольными ТЭС. Зато маржинальность ферросплавной монополии Коломойского будет существенно увеличена", - подытожил эксперт. 

Как сообщалось, рабочие ферросплавных заводов Игоря Коломойского пикетировали НЭК "Укрэнерго" накануне рассмотрения апелляции на решение Окружного админсуда Киева. Об этом сообщила в Facebook начальник Департамента по коммуникациям и международного сотрудничества Мария Цатурян.

30 июля Окружной админсуд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.

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