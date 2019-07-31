Коломойський влаштував феросплавний антимайдан, – Сазонов

Політолог Кирило Сазонов прокоментував масові акції, організовані в Києві співробітниками феросплавних і хімічних підприємств олігарха Ігоря Коломойського.

"Поки політологи ламають голови над тим, коли народ дозріє до нового Майдану – до весни чи тільки до осені наступного року, Ігор Коломойський вирішив його організувати вже. Правда за формою і змістом він більше схожий на антимайдан, бо за гроші і через гроші. До Києва звезли сотні працівників його феросплавних заводів, які голосно стукають касками і вимагають дешевої електроенергії. Для Коломойського. Всім мітингувальникам видають по 600 грн на добу, акція планується багатоденною, тому учасників розселяють по готелях і санаторіях" - написав Сазонов в Facebook.

На думку політолога, простежується пряма аналогія з ситуацією 2013 року, коли феросплавний холдинг Ігоря Коломойського вимагав пільгову ціну на електроенергію від уряду Азарова.

"Хід цілком зрозумілий – саме таким шляхом Коломойський вибивав спецтариф на електроенергію для своїх підприємств в 2012-2013 роках. Для цього точно також привозилися робочі феросплавних заводів, самі заводи демонстративно зупинялися, розганялася істерія в ЗМІ. І вибив. За рахунок всіх інших споживачів, які заплатили більше", - вважає він.

У разі задоволення вимог феросплавників під ударом може опинитися "зелений" сектор енергетики.

"На цей раз в якості жертви обрані інвестори в "зелену" енергетику. Саме вони залишаться без оплати, якщо вимоги феросплавників будуть задоволені. Країна знову опиниться на узбіччі технологічного прогресу, затиснутою між атомом і вугільними ТЕС. Зате маржинальність феросплавної монополії Коломойського буде істотно збільшена", - підсумував експерт.

Як повідомлялося, робочі феросплавних заводів Ігоря Коломойського пікетували НЕК "Укренерго" напередодні розгляду апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва. Про це повідомила у Facebook начальник Департаменту комунікацій та міжнародного співробітництва Марія Цатурян.

30 липня Окружний адмінсуд Києва відмовив Нікопольського заводу феросплавів у задоволенні клопотання про зупинення дії постанови НКРЕКП від 12 липня, яким затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго з 1 серпня.