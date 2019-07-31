Аэропорт Ярославского объявил об открытии прямых регулярных перелетов Харьков-Прага

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках расширения географии регулярных международных авиасообщений с ключевыми городами и излюбленными туристическими центрами Европы объявил об открытии рейсов Харьков-Прага.

"Впервые Международный аэропорт "Харьков" соединит город с чешской столицей Прагой. Первый полет на маршруте будет осуществлен 17 октября 2019 года. Регулярные перелеты будут осуществляться на линии Харьков-Прага по четвергам и воскресеньям", — рассказала компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Александра Ярославского, о новом шаге в расширении географии полетов для харьковчан.

Данный маршрут открыт в рамках стратегического расширения сотрудничества Харьковского международного аэропорта с лоукост-авиаперевозчиком SkyUp Airlines, базирующим в аэропорте Ярославского одно из своих воздушных судов — современный лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пассажирских мест.

"Харьковчанам больше не нужно будет ехать в Киев, чтобы отправиться самолетом в Прагу. Можно сесть на самолет в своем городе и через час смаковать чешскими трдельником и кнедликами с видом на Карлов мост. Мы хотим, чтобы каждый украинец мог путешествовать комфортно, на современных самолетах и по доступной цене. Поэтому мы продолжаем открывать новые регулярные рейсы и развиваем полетную программу из регионов Украины", — прокомментировали в SkyUp Airlines появление нового маршрута из харьковского аэропорта Ярославского.

Таким образом, Международный аэропорт "Харьков" предлагает путешественникам широкий выбор прямых регулярных перелетов между первой столицей Украины и ключевыми деловыми и туристическими центрами Европы.

Стоимость перелета в одну сторону составит от 1501 грн, а билеты на новый рейс уже доступны путешественникам на сайте авиакомпании, в кассах аэропорта и билетных агентствах.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году Международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways и многие другие.