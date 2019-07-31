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31 июля 2019, среда, 14:43 621
Политика 2019-07-31T17:00:03+03:00
Українські Новини
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс"

В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс"

В Молдове началось обсуждение программы политической партии коллективного действия "Гражданский конгресс". Партия позиционирует себя как первая антикризисная в республике. Программа предполагает обновление социальной политики страны, увеличение затрат на такие группы населения как дети, женщины и пенсионеры. В экономической сфере "Гражданский конгресс" предлагает внедрить нулевую ставку налога на прибыль при точном и квалифицированном сборе всех косвенных налогов, ликвидацию для предпринимателей всех запретительно-разрешительных ограничений, не отраженных в законе, а также объединить стандарты зоны свободной торговли Европейского союза со стандартами Зоны свободной торговли Содружества независимых государств.

Партия предлагает максимально вовлечь граждан Молдовы в процесс принятия решений и осуществления гражданского контроля над властью. По мнению идеологов партии, это позволит добиваться перемен к лучшему, не дожидаясь очередных выборов.

Украинские политологи высоко оценивают вероятность победы партии "Гражданский конгресс" на выборах в Молдове. "Привлечение общества к управлению государством – это новый тренд, который в Украине доказал свою состоятельность. Теперь гражданское общество у нас во многом является контролером для власти, по сути, взяв на себя функции обнаруживать коррупцию, улучшать жизнь людей, менять то, что действительно важно обществу", - говорит глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Партия "Гражданский конгресс" - это новые левые такого формата как социалисты скандинавских стран. Принципы, которые заложены в программе – первенство социального прогресса, привлечение гражданского общества, вовлеченность, публичность, открытость – это то, что крайне популярно в большинстве стран мира и позволяет всем партиям такого толка быть успешными. Думаю, что шансы на успех такого проекта довольно высоки", - поясняет директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Политическая программа партии "Гражданский конгресс" в Молдове открыта для обсуждения.
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