В оппозиции выступили против "планов бездумной приватизации" системообразующих государственных предприятий и банков

В интервью агентству "Bloomberg" представители Офиса Президента заявили о намерениях команды Зеленского снять мораторий на продажу украинской земли, распродать государственные банки и крупнейшие предприятия — "Укрзализныцю" и "Укрпочту". Это ясно говорит о том, что вместо выполнения предвыборных обещаний о мире и снижении тарифов "слуги народа" планируют распродажу страны "с молотка". Об этом пишет пресс-служба Оппозиционной платформы - За жизнь.

Такие заявления представителей "Зе-команды" полностью оправдывают наихудшие прогнозы: они только называют себя "слугами народа", но в реальности обслуживают внешних кредиторов во главе с МВФ. Они не собираются выполнять свои предвыборные обещания. У них нет мирного плана, они не озвучивают свои мирные инициативы и не заявляют о намерениях вести прямые переговоры о мире. Они не собираются снижать коммунальные тарифы и улучшать жизнь людей. У новой власти не было и нет плана возрождения украинской промышленности. Они не будут помогать национальному товаропроизводителю, украинским фермерам и защищать права селян-собственников земельных паев.

"Зе-власть" уже начала отрабатывать внешний заказ на распродажу украинских предприятий и банков, уничтожение отечественного производителя и распродажу сельскохозяйственной земли. Это не безответственность или непрофессионализм — это предательство национальных интересов.

Оппозиционная платформа - За жизнь выступает против планов бездумной приватизации системообразующих государственных предприятий и банков. Мы категорические противники открытия в нынешних условиях рынка земли, которое приведет к бесконтрольной эксплуатации главного природного богатства украинского народа — сельскохозяйственной земли. Открытие рынка земли может произойти только после общенационального референдума. Это наша принципиальная позиция.

Оппозиционная платформа - За жизнь в новом составе парламента будет добиваться мира, прекращения тарифного геноцида, улучшения жизни граждан и возрождения национальной экономики. Мы не дадим ни одного голоса за законы и инициативы, которые противоречат интересам украинских граждан и национальным интересам страны. Мы будем бороться за то, чтобы Украина вновь стала мирным, независимым, развитым и социально ответственным государством.