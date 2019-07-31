Коломойский давлением пытается добиться льготных тарифов на электроэнергию, - СМИ

Рабочие предприятий АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Никопольский завод ферросплавов" и АО "Днепразот" олигарха Игоря Коломойского вышли с митингом под здание НЭК "Укрэнерго". Главные требование – предоставить сниженные льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий, пишет Главком.

Издание напоминает, что вчера Окружной административный суд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ №1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании. "У суда отсутствуют на данной стадии основания утверждать об очевидной противоправности указанного решения субъекта властных полномочий (постановления НКРЭКУ от 12 июля 2019 года №1411, – ред.) и нарушении прав или интересов заявителя таким решением", - сказано в постановлении суда.



В компании напомнили, что в конце июня тем же судом для обеспечения административного иска НЗФ против НКРЭКУ было приостановлено действие постановлений регулятора №954 и №955 от 7 июня, которыми установлены тарифы Укрэнерго на второе полугодие 2019 года.



Позже регулятор отменил постановление №954 и утвердил новый тариф для Укрэнерго с 1 августа постановлением №1411 от 12 июля.



В Укрэнерго отмечают, что из-за решения суда компания работает в июле по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии.

"Этот тариф не покрывает затраты Укрэнерго на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности, отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП Гарантированный покупатель на покупку электроэнергии возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу", - сказано в сообщении компании.



Гарантированный покупатель 26 июля подал иск о взыскании с Укрэнерго авансового платежа в 1,58 млрд грн.



Вчера Европейский банк реконструкции и развития, как один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику, просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", которая возникла после решения Окружного суда Киева о приостановке выплат по зеленому тарифу.



С 2014 года инвестиции в украинскую "зеленую" энергетику составили 3,3 млрд евро, из которых более половины - международные инвестиции.