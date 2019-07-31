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31 июля 2019, среда, 08:30 14
Происшествия 2019-07-31T08:35:47+03:00
Українські Новини
Три иномарки и автобус не разминулись на Оболони: маленькие дети и женщина в больнице

Три иномарки и автобус не разминулись на Оболони: маленькие дети и женщина в больнице

В Оболонском районе Киева на улице Днепроводской произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и автобус. Пострадали маленькие дети и женщина. Их госпитализировали в больницу, сообщает "Информатор".

Авария случилась 30 июля около 22:10.

По словам правоохранителей, изначально, возле въезда в Вышгород, произошло незначительное столкновение между машинами Hyundai Accent, Hyundai Elantra. Водители выставили знак аварийной остановки и ожидали патрульную полицию. Спустя 10-15 минут в них на полной скорости влетел Volkswagen, который перед этим зацепил автобус.

От удара машины раскидало по проезжей части. В момент аварии в Accent находилась женщина и двое маленьких детей. Мальчика и девочку госпитализировали в больницу. Они получили незначительные травмы. Предварительно, все водители находились в трезвом состоянии. Механизм столкновения и подробности аварии устанавливаются.

На время оформления ДТП движение транспорта было затруднено. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

ДТП в Оболонском районе. Фото: ДТП в Оболонском районе. Фото: "Информатор"

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