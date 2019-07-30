подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
30 июля 2019, вторник, 19:16 13
Жизнь 2019-07-30T19:24:35+03:00
Українські Новини
В море у берегов чилийской Патагонии пролилось 40 000 литров нефти

В море у берегов чилийской Патагонии пролилось 40 000 литров нефти

Чилийский военно-морской флот реагирует на разлив нефти на острове Гуарелло 27 июля 2019 года. Фото: CNN
Чилийский военно-морской флот реагирует на разлив нефти на острове Гуарелло 27 июля 2019 года. Фото: CNN

Чилийские военно-морские силы были развернуты после того, как 40 000 литров дизельного топлива было разлито в море вблизи отдаленного острова на южном побережье страны. Об этом сообщает CNN.

Разлив нефти произошел в субботу у острова Гуарелло на чилийской стороне Патагонии, самого южного нетронутого региона, составляющего оконечность Аргентины и Чили.

Чилийская горнодобывающая компания CAP, которая ведет добычу на острове, сообщила об этом инциденте военно-морским силам, которые занимаются устранением разлива.

Как сообщали Українські Новини, в Северном море разлили почти 100 тонн нефти: пятно движется к берегу.

Также ранее в российском городе Нефтеюганске произошла авария на нефтепроводе, в результате чего город затопило нефтью.

Больше новостей о: Нефть Чили Разлив нефти Патагония

Архив
Новости
В море у берегов чилийской Патагонии пролилось 40 000 литров нефти 19:16
"Зеленые" и ГП "Гарантированный покупатель" призывают суд разблокировать выплаты ВИЭ 19:10
У Зеленского готовят отмену моратория на продажу земли до конца 2019 года 18:50
Комитет кредиторов обязал "Центрэнерго" согласовывать все существенные сделки 18:44
Посла ЕС пригласили в Мариуполь посмотреть как развивается город 18:34
больше новостей
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
САП будет настаивать на взятии Головина под стражу 10:43
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Гарантированный покупатель подал в суд "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен 10:41
Дмитрий Куприян - второй справа. Фото: сайт
Дело МН17: Укравший трейлер для перевозки "Бука" боевик "ДНР" вышел на свободу 09:01
больше новостей
Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка 14:13
Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко 17:04
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
Дмитрий Куприян - второй справа. Фото: сайт
Дело МН17: Укравший трейлер для перевозки "Бука" боевик "ДНР" вышел на свободу 09:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok