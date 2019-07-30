В море у берегов чилийской Патагонии пролилось 40 000 литров нефти

Чилийский военно-морской флот реагирует на разлив нефти на острове Гуарелло 27 июля 2019 года. Фото: CNN

Чилийский военно-морской флот реагирует на разлив нефти на острове Гуарелло 27 июля 2019 года. Фото: CNN

Чилийские военно-морские силы были развернуты после того, как 40 000 литров дизельного топлива было разлито в море вблизи отдаленного острова на южном побережье страны. Об этом сообщает CNN.

Разлив нефти произошел в субботу у острова Гуарелло на чилийской стороне Патагонии, самого южного нетронутого региона, составляющего оконечность Аргентины и Чили.

Чилийская горнодобывающая компания CAP, которая ведет добычу на острове, сообщила об этом инциденте военно-морским силам, которые занимаются устранением разлива.

Как сообщали Українські Новини, в Северном море разлили почти 100 тонн нефти: пятно движется к берегу.

Также ранее в российском городе Нефтеюганске произошла авария на нефтепроводе, в результате чего город затопило нефтью.