В море у берегов чилийской Патагонии пролилось 40 000 литров нефти

Чилийские военно-морские силы были развернуты после того, как 40 000 литров дизельного топлива было разлито в море вблизи отдаленного острова на южном побережье страны. Об этом сообщает CNN.\r\nРазлив нефти произошел в субботу у острова Гуарелло на чилийской стороне Патагонии, самого южного нетронутого региона, составляющего оконечность Аргентины и Чили.\r\nЧилийская горнодобывающая компания CAP, которая ведет добычу на острове, сообщила об этом инциденте военно-морским силам, которые занимаются устранением разлива.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Северном море разлили почти 100 тонн нефти: пятно движется к берегу.\r\nТакже ранее в российском городе Нефтеюганске произошла авария на нефтепроводе, в результате чего город затопило нефтью.