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30 июля 2019, вторник, 19:10 528
Экономика 2019-07-30T21:15:02+03:00
Українські Новини
"Зеленые" и ГП "Гарантированный покупатель" призывают суд разблокировать выплаты ВИЭ

"Зеленые" и ГП "Гарантированный покупатель" призывают суд разблокировать выплаты ВИЭ

Представители общественных организаций альтернативной энергетики и компаний-инвесторов совместно с ГП "Гарантированный покупатель" заявили о существенных рисках в связи с фактическим нарушением предоставленных государством гарантий по инвестициям в альтернативную энергетику. Соответствующее заявление было сделано сегодня на совместной пресс-конференции.

Директор государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец заявил, что решение Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия постановления НКРЭКУ, которым установлен тариф ГП "Укрэнерго" поставило под угрозу развитие "зеленой" энергетики. Он подчеркнул, что надеется на отмену данного решения уже завтра в процессе рассмотрения апелляции по делу.

"Все мы понимаем, что функция связанная с обеспечением выполнения обязательств заключается в том, что "Гарантированный покупатель" осуществляет выкуп всей электрическая энергии, произведенной производителями из альтернативных источников и ее реализацию на рынках и обеспечивает расчеты с зеленым генерацией в том числе благодаря тому, что предусмотрена статья, в которой заложены суммы разницы между тарифами, которые сложились при покупке и продаже электрической энергии, величину дисбалансов, которая возникает в ходе этой деятельности. К сожалению, на данный момент, все средства, которые мы получили, обеспечивают лишь 33 процента той потребности, чтобы полностью рассчитаться с зеленой генерацией", - резюмировал он.

Ассоциации и игроки рынка ВИЭ также рассчитывают на скорейшее решение проблемы, поскольку данная ситуация негативно влияет не только на развитие "зеленой" энергетики в стране, но и ухудшает инвестиционный климат и имидж Украины.

По словам и.о. главы Правления ОС "Всеукраинская ассоциация возобновляемой энергетики" Елены Коптык, ситуация является критической и вызывает обеспокоенность международных инвесторов.

"Сейчас отрасль возобновляемой энергетики - это 457 компаний, которые поверили в Украину, рискнули, вложили сюда средства и сейчас могут остаться ни с чем. Если завтра решение суда будет негативным, мы рискуем увидеть на рынке возобновляемой энергетики полное банкротство. Результат - испорченная репутация государства и весь инвестиционный климат в стране. Если сегодня кто-то думает, что это касается очень маленькой области - он ошибается. Эта проблема зацепит все отрасли, которые нуждаются в инвестициях", - убеждена Елена Колтык.

Напомним, 27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановления (№954 и №955 от 7 июня 2019), которые установили тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Приостановление действия указанных постановлений НКРЭКУ существенно усложняет расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
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