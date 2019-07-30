"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ

Представники громадських організацій альтернативної енергетики і компаній-інвесторів спільно з ДП "Гарантований покупець" заявили про суттєві ризики у зв'язку з фактичним порушенням наданих державою гарантій інвестицій в альтернативну енергетику. Відповідну заяву було зроблено сьогодні на спільній прес-конференції.

Директор державного підприємства "Гарантований покупець" Петриковець Костянтин заявив, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення дії постанови НКРЕКП, яким встановлено тариф ДП "Укренерго" поставило під загрозу розвиток "зеленої" енергетики. Він наголосив, що сподівається на скасування цього рішення вже завтра в процесі розгляду апеляції у справі.

"Всі ми розуміємо, що функція пов'язана із забезпеченням виконання зобов'язань полягає в тому, що "Гарантований покупець" здійснює викуп всієї електричної енергії, виробленої виробниками з альтернативних джерел та її реалізацію на ринках і забезпечує розрахунки з зеленою генерацією в тому числі завдяки тому, що передбачена стаття, в якій закладені суми різниці між тарифами, які склалися під час купівлі та продажу електричної енергії, величину дисбалансів, яка виникає під час цієї діяльності. На жаль, на сьогодні, всі кошти, які ми отримали, забезпечують лише 33 відсотки тієї потреби, щоб повністю розрахуватися з зеленою генерацією", - резюмував він.

Асоціацію та гравці ринку ВДЕ також розраховують на швидке вирішення проблеми, оскільки ця ситуація негативно впливає не тільки на розвиток "зеленої" енергетики в країні, але і погіршує інвестиційний клімат та імідж України.

За словами в. о. голови Правління ОС "Всеукраїнська асоціація відновлюваної енергетики" Олени Коптик, ситуація є критичною і викликає стурбованість міжнародних інвесторів.

"Сьогодні галузь відновлюваної енергетики - це 457 компаній, які повірили в Україну, ризикнули, вклали сюди кошти і зараз можуть залишитися ні з чим. Якщо завтра рішення суду буде негативним, ми ризикуємо побачити на ринку відновлюваної енергетики повне банкрутство. Результат - зіпсована репутація держави і весь інвестиційний клімат в країні. Якщо сьогодні хтось думає, що це стосується дуже маленької області - він помиляється. Ця проблема зачепить всі галузі, які потребують інвестицій", - переконана Олена Колтик.

Нагадаємо, 27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанови (№954 та №955 від 7 червня 2019), які встановили тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Призупинення дії зазначених постанов НКРЕКП істотно ускладнює розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.