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30 липня 2019, вівторок, 18:17 422
Політика 2019-07-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості

Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості

Фото: noosphereventures.сом
Фото: noosphereventures.сом

Глава інвестиційної групи Noosphere Ventures Макс Поляков і керівники компанії Trident Defence Джон Ізелла і Марк Опгенорт зустрілися з послом США в Україні Вільямом Б. Тейлором.


Зустріч відбулася 30 липня у посольстві США в Україні, на якій обговорювали перспективи співпраці між Україною та США в галузі оборонної промисловості. Повідомляється в прес-релізі компанії.

Зазначимо, що американська компанія Noosphere Ventures займається інвестиціями в інформаційні технології та космічну промисловість. Вона розташована в Силіконовій долині, їй підпорядковуються компанії з офісами в 16 країнах і 5500 співробітниками, більшість з яких працюють в Україні. 

Trident Defence була створена бізнесменом Максом Поляковим задля органічного розвитку наявного портфеля інвестицій в інформаційні технології та космічну промисловість Noosphere. 

Раніше Макс Поляков в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна» наголошував на високому потенціалі української космічної галузі та співпрацю із Сполученими Штатами Америки. Зокрема один з його проектів Fitefly Aerospace наразі є одним з учасників місячної програми NASA. 

 

 

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