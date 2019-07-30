Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості

Глава інвестиційної групи Noosphere Ventures Макс Поляков і керівники компанії Trident Defence Джон Ізелла і Марк Опгенорт зустрілися з послом США в Україні Вільямом Б. Тейлором.



Зустріч відбулася 30 липня у посольстві США в Україні, на якій обговорювали перспективи співпраці між Україною та США в галузі оборонної промисловості. Повідомляється в прес-релізі компанії.



Зазначимо, що американська компанія Noosphere Ventures займається інвестиціями в інформаційні технології та космічну промисловість. Вона розташована в Силіконовій долині, їй підпорядковуються компанії з офісами в 16 країнах і 5500 співробітниками, більшість з яких працюють в Україні.



Trident Defence була створена бізнесменом Максом Поляковим задля органічного розвитку наявного портфеля інвестицій в інформаційні технології та космічну промисловість Noosphere.



Раніше Макс Поляков в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна» наголошував на високому потенціалі української космічної галузі та співпрацю із Сполученими Штатами Америки. Зокрема один з його проектів Fitefly Aerospace наразі є одним з учасників місячної програми NASA.