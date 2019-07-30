"Гарантированный покупатель" из-за решения суда не может полностью рассчитаться с "зеленой генерацией", что может привести к критической ситуации на рынке, - Петриковец

"Гарантированный покупатель" из-за решения суда не может полностью рассчитаться с "зеленой генерацией", что мо

Директор государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец заявляет, что из-за решения суда не может полностью рассчитаться с "зеленой генерацией", что может привести к критической ситуации на рынке возобновляемой энергетики

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Ситуация чрезвычайно серьезная, это решение суда привело к тому, что "Гарантированный покупатель" на которого возложены спецобязательства не может в данный момент в полном объеме исполнять эти обязательства. К сожалению, на данный момент все средства что мы получили от РСВ обеспечивают только 32-33% той потребности, которая нужна для того что бы полностью рассчитаться с зеленой генерацией", - сказал Петриковец.

При этом, глава правления "Украинской ветроэнергетической ассоциации" Андрей Конеченков сообщил, что если суд не разблокирует платежи, то компании, которые инвестировали в возобновляемую энергетику в Укриане начнут подавать в суды иски на государство.

В свою очередь исполняющая обязанности председателя правления "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Елена Колтык заявила, что на днях Европейский банк реконструкции и развития обратился с письмом к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на данную ситуацию.

"Мы оказались в этой ситуации из-за слабых мест запуска нового рынка электроэнергии. На сегодняшний день ВИЭ производит 3,3% возобновляемой энергии в стране, но это 457 компаний, которые поверили Украине и вложили сюда средства и теперь они рискуют остаться ни с чем", - сказала она.

Кроме того, Колтык отметила, что если решение суда будет негативным, на рынке возобновляемой энергетики можно будет увидеть банкротства компании, что в следствии может полностью испортить репутацию Украины как страну для инвестиций.

Если Украина и дальше решит нарушать гарантию, то она в итоге все равно выплатит все, что должна инвесторам, а также она оплатит расходы на юристов. Меня очень беспокоит, что покач то нет реакции от команды Президента и от фракции "Слуга народа", - подчеркнул соучредитель Союза "Активных потребителей и просьюмеров" Андрей Зинченко.

Как сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" заявляет отсутствии средств для компенсации "Гарантированному покупателю" на покупку электроэнергии произведенной объектами ВИЭ по "зеленому тарифу" из-за решения суда

НКРЭКУ снизила тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 10,16% или на 3,53 коп./кВт-ч до 31,21 коп./кВт-ч.

Ранее "Укрэнерго" заявляла, что приостановка действия тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии делает невозможной работу новой модели рынка.

В Украине с 1 июля запущен новый рынок электрической энергии.