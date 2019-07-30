Активиста, который прыгнул на капот авто Порошенко, вызвали на допрос

"Вы за своими УГОшниками НЕ спрячетесь", - ветеран полка "Азов", который запрыгнул на автомобиль Порошенко, записал видео после допроса в полиции.

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев, который запрыгнул на автомобиль Порошенко, после допроса в полиции записал видеообращение.

В обращении Никита "Одиссей" Макеев заявил, что именно работники УГО подали заявление в полицию.

"Как выяснилось, УГОшники написали заявление, что я их якобы избил... Петр Алексеевич, вы засвоимиУГОшниками НЕ спрячетесь. Вам вспомнится каждый патрон, который Вы украли на взорванных складах. Вам вспомнится каждый бракованный бронежилет, которыйВаши ставленники поставляли в армию. Вспомнится и реванш, который при Вас расцвел в виде Медведчука", - сказал ветеран "Азова" в своем видеообращении.

Никиту "Одиссея" Макеева допросили в Шевченковском управлении полиции ГУНП в Киеве. После допроса Макеев заявил, что не скрывается от правосудия и готов понести наказание.

"Я не прячусь от правосудия. Если суд встанет на сторону Порошенко - я готов понести наказание", - заявил Никита Макеев.

Напомним, 25 июля в Киеве Никита Макеев запрыгнул на автомобиль Петра Порошенко. Впоследствии, ветеран "Азова" в своем видеообращении объяснил, что хотел отдать бракованный бронежилет Порошенко.