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30 июля 2019, вторник, 16:30 669
Силовые структуры 2019-07-30T16:36:09+03:00
Українські Новини
Активиста, который прыгнул на капот авто Порошенко, вызвали на допрос

Активиста, который прыгнул на капот авто Порошенко, вызвали на допрос

"Вы за своими УГОшниками НЕ спрячетесь", - ветеран полка "Азов", который запрыгнул на автомобиль Порошенко, записал видео после допроса в полиции. 

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев, который запрыгнул на автомобиль Порошенко, после допроса в полиции записал видеообращение.

В обращении Никита "Одиссей" Макеев заявил, что именно работники УГО подали заявление в полицию.

 "Как выяснилось, УГОшники написали заявление, что я их якобы избил... Петр Алексеевич, вы засвоимиУГОшниками НЕ спрячетесь.  Вам вспомнится каждый патрон, который Вы украли на взорванных складах.  Вам вспомнится каждый бракованный бронежилет, которыйВаши ставленники поставляли в армию.  Вспомнится и реванш, который при Вас расцвел в виде Медведчука", - сказал ветеран "Азова" в своем видеообращении.

Никиту "Одиссея" Макеева допросили в Шевченковском управлении полиции ГУНП в Киеве.  После допроса Макеев заявил, что не скрывается от правосудия и готов понести наказание.

"Я не прячусь от правосудия.  Если суд встанет на сторону Порошенко - я готов понести наказание", - заявил Никита Макеев.

Напомним, 25 июля в Киеве Никита Макеев запрыгнул на автомобиль Петра Порошенко.  Впоследствии, ветеран "Азова" в своем видеообращении объяснил, что хотел отдать бракованный бронежилет Порошенко.

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