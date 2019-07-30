Судья справедливо остановила незаконный приказ Минобороны, – Сазонов

Решение судьи Окружного административного суда Киева Алены Мазур об приостановлении приказа №90 министра обороны Степана Полторака принято на законных основаниях. Об этом в своем блоге на "ЦЕНЗОР.НЕТ" написал журналист Кирилл Сазонов.

По его словам, судья приняла решение для обеспечения иска предпринимателя, который обжаловал правомерность процедуры принятия приказа.

"Как установила судья, документ был издан с нарушением процедуры принятия регуляторных актов. Минобороны должно было сначала внести проект приказа в план подготовки регуляторных актов, потом согласовать его с Государственной регуляторной службой и наконец обнародовать для общественного обсуждения. Но ничего из перечисленного в Минобороны не сделали. Поэтому неправомерность принятия приказа очевидна, а логика решения судьи целиком понятна: незаконно принятый нормативный акт не должен сохранять действие", - написал Сазонов.

По его мнению, министр обороны издал указ, чтобы побыстрее ввести питание военнослужащих по каталогу продуктов вместо аутсорсинговой системы.

"Очевидно, что в Минобороны понимали, с каким результатом закончатся президентские выборы и что многим после этого придется попрощаться с должностями. Поэтому и решили до конца года перевести на каталог все воинские части. Чем же военным не угодила аутсорсинговая система продовольственного обеспечения? Да тем, что убрала из рук военных рычаги, позволявшие зарабатывать на провианте. А это немалые деньги", - считает Сазонов.

Журналист отметил, что организация питания по каталогу продуктов имеет существенные недостатки и коррупционные риски. В частности, в воинских частях за счет сокращения должностей воинских специальностей появились повара и обслуживающий персонал – в общей сложности до 15 тыс. должностей.

"Что покупать и сколько - решал сам командир воинской части. Как и то, кого из штатных стрелков, пулеметчиков, механиков-водителей, операторов-наводчиков перевести в повара или помощники по кухне. А за тем, что творится на кухнях и в столовых, тоже будет следить тот, кто организовывает питание. Как в совковой армии", - подчеркнул Сазонов.

Он также сообщает, что обещанного увеличения ассортимента продуктов и разнообразия готовых блюд переход на питание по каталогу не дал, а стоимость суточного питания военнослужащего увеличилась на 40-50%.

"При каталожной системе предприниматель должен только доставить продукты в столовую – и все. Все остальные расходы теперь несет Минобороны, а это плюс 40-50% к цене одних продуктов. Вот и получается, что суточная стоимость питания солдата уже не 85 грн., а все 120 грн. Если взять общую численность Вооруженных сил, то перерасход бюджетных средств составляет около 1,4 млрд. грн", - написал Сазонов.

По его словам, что Государственная аудиторская служба уже проводит государственный финансовый аудит выполнения бюджетных программ Министерством обороны в 2017-2018 году.

"Уверен, что мы еще узнаем настоящую цену эксперимента с питанием военнослужащих по каталогу и кто из генералов зарабатывал на такой "реформе", - резюмировал журналист.

Как сообщалось, судья Окружного административного суда Киева Алена Мазур приняла решение о приостановлении действия приказа Министерства обороны Украины №90 "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году". Министерство обороны уже обжаловало это решение. На сегодня более 50% воинских частей ВСУ переведены на новую систему питания, в 285 частях питание осуществляется по системе аутсорсинга.