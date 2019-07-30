31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 июля 2019 года, в среду, в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"\r\n\r\n В ходе круглого стола эксперты обсудят следующие вопросы:\r\n\r\nБорьба с коррупцией или борьба за влияние на суд - что стоит за обысками в Окружном административном суде Киева?\r\nМожет ли общество доверять антикоррупционным органам в этом деле?\r\nКак гарантировать в Украине честное и беспристрастное судопроизводство?\r\n\r\nВ обсуждении примут участие:\r\n\r\n Александра Решмедилова, политический аналитик и политолог, кандидат философских наук;\r\nРостислав Попович, председатель ОО "УСПР: Демократия через право", адвокат;\r\nЕлена Лёшенко, юрист по международному праву, адвокат;\r\n Андрей Золотарев, политолог, руководитель центра "Третий сектор";\r\nНиколай Голомша, заслуженный юрист, первый заместитель Генерального прокурора 2014 г.;\r\n Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер Адвокатской компании "Кравец и партнеры".\r\n\r\nАккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net \r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж