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  • 31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"
30 июля 2019, вторник, 15:37 19
Пресс-центр 2019-07-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной си

31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 июля 2019 года, в среду, в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

В ходе круглого стола эксперты обсудят следующие вопросы:

  • Борьба с коррупцией или борьба за влияние на суд - что стоит за обысками в Окружном административном суде Киева?
  • Может ли общество доверять антикоррупционным органам в этом деле?
  • Как гарантировать в Украине честное и беспристрастное судопроизводство?

В обсуждении примут участие:

  • Александра Решмедилова, политический аналитик и политолог, кандидат философских наук;
  • Ростислав Попович, председатель ОО "УСПР: Демократия через право", адвокат;
  • Елена Лёшенко, юрист по международному праву, адвокат;
  • Андрей Золотарев, политолог, руководитель центра "Третий сектор";
  • Николай Голомша, заслуженный юрист, первый заместитель Генерального прокурора 2014 г.;
  • Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер Адвокатской компании "Кравец и партнеры".

Аккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

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