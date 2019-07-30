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  • С помощью сплетен Богдан и Вавриш пытаются лишить киевлян права выбирать городскую власть, – Макаровский
30 июля 2019, вторник, 15:33 413
Политика 2019-07-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
С помощью сплетен Богдан и Вавриш пытаются лишить киевлян права выбирать городскую власть, – Макаровский

С помощью сплетен Богдан и Вавриш пытаются лишить киевлян права выбирать городскую власть, – Макаровский

Андрей Богдан. Фото:
Андрей Богдан. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач

Глава Офиса президента Андрей Богдан пытается сплетнями оправдать нарушающее Конституцию назначение главы Киевской городской государственной администрации, которое он хочет провернуть вместе со своим бизнес-партнером Андреем Ваврышем. Об этом заявил политический эксперт Владимир Макаровский в социальной сети Facebook.

"Посмотрел пресс-конференцию главы Офиса президента Богдана. Ужаснулся. Человек с его должностью откровенно сплетничает и интригует, чтобы оправдать скандальное назначение главы КГГА, которое он планирует провернуть, не спросив мнения киевлян", – считает Макаровский.

По его словам, глава Офиса президента цитирует сомнительные СМИ, чтобы оправдать сомнительное назначение и лишить киевлян власти права на самоуправление.

"По сути Богдан, будучи главой Офиса президента, цитирует желтые интернет-сайты, чтобы оправдать назначение, которое противоречит Конституции, и нарушает право киевлян на местное самоуправление. Заявления о каких-то смотрящих и о том, что Виталий Кличко не контролирует Киевсовет выглядят как дешевые сплетни. И уж тем более не могут быть аргументом, чтобы лишить киевлян их права самостоятельно выбирать власть в городе", – продолжил эксперт.

Он также напомнил главе Офиса президента соответствующее решение Конституционного суда от 2003 года.

"Напомню господину Богдану, что Конституционный суд еще в декабре 2003 года определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой". Кличко можно любить или не любить, но его выбрали киевляне, и переизбирать должны киевляне, а не Богдан или его бизнес-партнер Вавриш, основываясь на сплетнях из интернета. Потому что, честно говоря, эти авторитарные замашки Богдана и его команды, их попытки пойти по схеме Януковича на установление контроля за Киевом откровенно напрягают не только меня, но и тысячи киевлян", – резюмировал Макаровский.

Напомним, ранее на пресс-конференции Виталий Кличко заявил, что Андрей Богдан пытался незаконно навязать ему «смотрящих» – гендиректора «1+1» Александра Ткаченко и скандального застройщика, ранее уволенного из киевской администрации за коррупцию Андрея Вавриша.

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