Суд ЕС отказался признавать "три полоски" Adidas

Суд ЕС сегодня, 19 июня, признал недействительной известную немецкую торговую марку Adidas, которую ранее проверяла СБУ за работу в Крыму.

Об этом говорится в пресс-релизе Суда ЕС, сообщают Українські Новини.

"Суд ЕС подтвердил недействительность торговой марки Adidas, которая состоит из трех параллельных полос, нанесенных в любом направлении. Adidas не доказал, что эта марка приобрела на всей территории ЕС отличительный характер", - говорится в релизе.

Суд поддержал решение Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) от 2016 года, которым оно аннулировало свое предыдущее решение одобрения марки знака на том основании, что она была лишена какого-либо отличительного характера.

EUIPO отменила свое решение после заявления бельгийской компании Shoe Branding, которая хотела наносить на свою продукцию две параллельные полоски. Adidas выступил против этого из-за сходства с символикой его товаров.

Немецкая компания все еще может подать апелляцию в Суд ЕС.

Напомним, ранее Павел Климкин угрожал компаниям Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму.

Также в соцсетях призывали бойкотировать продукцию Adidas из-за линейки одежды с символикой СССР.