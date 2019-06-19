Суд ЕС отказался признавать "три полоски" Adidas

Суд ЕС сегодня, 19 июня, признал недействительной известную немецкую торговую марку Adidas, которую ранее проверяла СБУ за работу в Крыму.\r\nОб этом говорится в пресс-релизе Суда ЕС, сообщают Українські Новини.\r\n"Суд ЕС подтвердил недействительность торговой марки Adidas, которая состоит из трех параллельных полос, нанесенных в любом направлении. Adidas не доказал, что эта марка приобрела на всей территории ЕС отличительный характер", - говорится в релизе.\r\nСуд поддержал решение Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) от 2016 года, которым оно аннулировало свое предыдущее решение одобрения марки знака на том основании, что она была лишена какого-либо отличительного характера.\r\nEUIPO отменила свое решение после заявления бельгийской компании Shoe Branding, которая хотела наносить на свою продукцию две параллельные полоски. Adidas выступил против этого из-за сходства с символикой его товаров.\r\nНемецкая компания все еще может подать апелляцию в Суд ЕС.\r\nНапомним, ранее Павел Климкин угрожал компаниям Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму.\r\nТакже в соцсетях призывали бойкотировать продукцию Adidas из-за линейки одежды с символикой СССР.