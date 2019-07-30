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30 июля 2019, вторник, 11:55 672
СМИ 2019-07-30T11:55:01+03:00
Українські Новини
После обстрела из гранатомета телеканал "112 Украина" не признают потерпевшей стороной

После обстрела из гранатомета телеканал "112 Украина" не признают потерпевшей стороной

Коллектив телеканала "112 Украина" обратился в Национальный союз журналистов Украины с просьбой о содействии защите прав и интересов журналистов СМИ после обстрела здания телеканала из гранатомета, который произошел 13 июля. Журналисты жалуются, что накануне террористического акта получали сообщения с угрозами, однако правоохранители не приняли необходимых мер, чтобы предупредить нападение. После обстрела журналисты требуют оперативного расследования и признания при этом телеканала "потерпевшей стороной", сообщают в НСЖУ.

13 июля неизвестными лицами из гранатомета было обстреляно здание, в котором осуществляет свою деятельность телеканал "112 Украина". На сегодня обстрел были квалифицирован правоохранителями как террористический акт и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 УК.

"Не вызывает сомнений, что террористический акт был направлен исключительно в отглшении  телеканала "112 Украина"... Сам выстрел был направлен в ту часть здания, где находится вывеска телеканала и могли находиться журналисты.

...Отметим, что накануне террористического акта, через социальные сети, от радикальных группировок поступали угрозы физической расправы в отношении журналистов. Отдельно в адрес работников телеканала от неустановленных лиц поступали настойчивые требования прекратить сотрудничество с телеканалом "112 Украина".

...О приведенных обстоятельствах телеканал неоднократно информировал общественность в своих открытых обращениях, а также непосредственно обращался с соответствующими заявлениями в Национальную полицию Украины, Службу безопасности Украины, но должной реакции не было.

Следствием такой бездеятельности стал террористический акт, который, по нашему мнению, ненадлежащим образом и необъективно расследуется. Свидетельством этого является то, что органом предварительного расследования в настоящее время даже не принято решение о признании телеканала "112 Украина" потерпевшей стороной.

Вынуждены констатировать, что телеканал и в дальнейшем продолжает оставаться один на один с проблемами безопасности, ведь даже совершение террористического акта не стало должным аргументом для принятия решения об обеспечении его безопасности соответствующими подразделениями правоохранительных органов.

Просим Национальный союз журналистов Украины в пределах компетенции принять все возможные и необходимые меры реагирования и помочь в защите прав и интересов журналистов телеканала "112 Украина".

Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования атаки на офис телеканала "112 Украина".

- Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112. Стрельба по редакции СМИ из гранатомета - это откровенное запугивание всех украинских журналистов - как столичных, так и региональных, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ обращают внимание, что несмотря на горячие дискуссии о редакционной политике и о влиянии владельцев на свои медиа, физические атаки на журналистов и СМИ являются дикостью.

- Наши международные партнеры однозначно осудили теракт против телеканала "112 Украина" и требуют надлежащего его расследования. От Украины ожидают реальной защиты журналистов и практики цивилизованных дискуссий по проблемам информационного пространства, - добавляет председатель НСЖУ.

Больше новостей о: Гранатомет НСЖУ Сергей Томиленко 112 Украина Национальный союз журналистов Украины Телеканал "112 Украина"

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