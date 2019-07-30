Украинские военные вертолетчики совершили в ДР Конго посадку на кратер самого активного вулкана Африки

Экипаж вертолета Ми-8 украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго успешно выполнил сложное и неординарное задание по обеспечению работы группы вулканологов, которые исследуют вулкан Ньямлагира.

Пилоты украинской воздушного судна, а именно командир отряда - летчик 1-го класса полковник Иван Шоломий и летчик-снайпер подполковник Владимир Прокопенко, осуществили высадку ученых на кратер активного вулкана высота которого достигает трех километров.

- В это время, а именно в утренние часы, на которые был запланирован полет, воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго достаточно нестабильны. Наблюдается довольно серьезная турбулентность, - рассказывает подполковник Владимир Прокопенко. - Даже во время элементарной, на первый взгляд задачи, а именно полета вокруг кратера вулкана, нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/ч. Большое значение имела также и значительная высота полета, ведь разреженность воздуха сильно влияет на летные характеристики вертолета.

Опасность подстерегает и во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно являются хрупкими и могут провалиться под значительным давлением. Чтобы минимизировать этот риск, пилоты проявили ювелирную точность управления воздушным судном.

После высадки ученых, вертолет вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. Через несколько часов, которые понадобились вулканологам для исследований, экипаж Ми-8 забрал ученых, успешно выполнив еще одну задачу Миссии.

По возвращению на аэродром города Гома, исследователи поблагодарили экипаж украинского вертолета за прекрасно выполненную работу. Также они поделились некоторыми наблюдениями относительно вулкана Ньямлагира. По словам доктора Дарио Тедеско, им удалось зафиксировать определенные изменения внутри вулкана.

- Во время нашего визита в кратер Ньямлагира около двух месяцев назад, мы наблюдали существенное уменьшение уровня лавы в лавовом озере. Сегодня происходит обратное - уровень начал постепенно расти, - говорит ученый.

Вулканы Ньямлагира и Ньирагонго имеют одну основу. Поэтому активность одного может привести к пробуждению другого. Эти братья-близнецы столь активны, что на них приходится около 40% всех известных вулканических извержений, произошедших в Африке с момента наблюдений. Ученые тщательно наблюдают за вулканами и проводят регулярные тесты и сейсмические анализы, чтобы предсказать следующую активность и предупредить об опасности многочисленное местное население, которое ежедневно находится в зоне риска.

Специально для Українських Новин - помощник командира 18 ОВО по связям со СМИ капитан Владислав Демьяненко.