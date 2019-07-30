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30 июля 2019, вторник, 10:33 680
Экономика 2019-07-30T11:45:01+03:00
Українські Новини
"Дарница" готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн, – Шимкив

"Дарница" готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн, – Шимкив

Фармацевтическая компания "Дарница" ищет зарубежные активы для расширения бизнеса и готова вложить в их покупку до $100 млн собственных средств.

Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию "Лига".

"Мы смотрим на нестандартные решения в генерическом бизнесе. На английском это называется selective meds – таргетированное позиционирование препаратов в современных инновационных формах. Это может быть новая система доставки медицинского препарата, инфузионные препараты и т.д.”, - объяснил он.

Шимкив добавил, что "Дарница" готова инвестировать и в биотехнологии, в частности, изучает такие проекты в Китае и США. По его словам, компания также не исключает инвестирования в стартапы.

"Для нас на мировом рынке интересны три направления: "проблемы боли", "нервная система" и "кардиология", - уточнил топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

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