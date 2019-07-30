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30 июля 2019, вторник, 09:39 739
Экономика 2019-07-30T09:39:02+03:00
Українські Новини
Украина должна законодательно бороться с "вечнозелеными" патентами в фармацевтике, – Шимкив

Украина должна законодательно бороться с "вечнозелеными" патентами в фармацевтике, – Шимкив

Несовершенное законодательство Украины мешает отечественным фармацевтам производить генерики (авторизированные копии оригинальных препаратов), из-за чего украинские производители проигрывают конкуренцию европейским компаниям.

Об этом сказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию Liga.net. По его словам, украинские законы, в отличие от европейских, позволяют продлевать действие патента на препарат еще на пять лет после окончания основного срока.

"Отдельные компании поддерживают в Украине так называемые "вечнозеленые патенты". Это сдерживает выход препаратов-генериков и вынуждает потребителей платить завышенную цену. Причина - в законодательстве, которое позволяет продлевать действие патента на пять лет по истечении 20-летнего срока. Таким образом, украинские компании теряют время на разработку (до четырех лет), тогда как конкуренты из Европы могут осуществлять поставки на следующий день после окончания срока действия патента на референтный препарат", - объяснил топ-менеджер.

По его мнению, "вечнозеленые патенты" являются одной из причин того, что препарат в Польше может стоить втрое дешевле, чем аналогичное лекарство в Украине.

Решение вопроса Шимкив видит в принятии на законодательном уровне "Положения Болар", которое регулирует вопросы разработки генериков до окончания патента на оригинальный препарат.

Как сообщалось, на мировом фармрынке наступает "патентный обрыв" (patent cliff) – период массового истечения сроков патентов на лекарства-блокбастеры с объемом рынка более $1 млрд. Это открывает большие возможности для генерический фармкомпаний, в том числе и украинских.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

Больше новостей о: Лекарства Дмитрий Шимкив Фармацевтическая фирма "Дарница" Фармацевтика Darnitsa Group

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