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  • Проведение выборов в Украине получило высокую оценку в Европе и США благодаря работе МВД, - Быкова
29 июля 2019, понедельник, 22:35 336
Политика 2019-07-30T00:00:03+03:00
Українські Новини
Проведение выборов в Украине получило высокую оценку в Европе и США благодаря работе МВД, - Быкова

Проведение выборов в Украине получило высокую оценку в Европе и США благодаря работе МВД, - Быкова

Европа и США высоко оценили проведение всех выборов в Украине с начала года и отметили соответствие работы силовых ведомств высоким стандартам, в частности – деятельности Министерства внутренних дел. Об этом в своём блоге пишет политтехнолог, политический консультант Анне Быкова.

"Согласно данным наблюдателей Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, основные свободы на выборах были соблюдены, избирательные комиссии работали эффективно и компетентно, а сама избирательная кампания была конкурентной", - подчёркивает автор.

Она отмечает, что аналогичное заявление прозвучало и от временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора.

"США отметили заслугу МВД в проведении безопасных и прозрачных выборов. Как и во время весенних президентских выборов, подразделения системы Министерства внутренних дел Украины под руководством Арсена Авакова показали "слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу", - заявила Быкова.

Автор также напоминает, что на выборах в Верховную Раду было задействовано примерно столько же правоохранителей, сколько и на выборах главы государства. Это также отметили иностранные партнёры Украины.

"Следование нормам закона правоохранителями стало определённым маркером соответствия мировым стандартам, и это не может не радовать. Мировой вердикт получен: и Европа, и Штаты говорят о соответствии высоким стандартам, которых украинцы ожидают от силовых ведомств", - подчеркнула Быкова.
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