Проведення виборів в Україні отримало високу оцінку в Європі і США завдяки роботі МВС, - Бикова

Європа і США високо оцінили проведення всіх виборів в Україні з початку року і відзначили відповідність роботи силових відомств високим стандартам, зокрема - діяльності Міністерства внутрішніх справ. Про це в своєму блозі пише політтехнолог, політичний консультант Анне Бикова.

"Згідно з даними спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, основні свободи на виборах були дотримані, виборчі комісії працювали ефективно і компетентно, а сама виборча кампанія була конкурентною", - підкреслює автор.

Вона зазначає, що аналогічна заява прозвучала і від тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

"США відзначили заслугу МВС в проведенні безпечних і прозорих виборів. Як і під час весняних президентських виборів, підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ України під керівництвом Арсена Авакова показали "злагоджену координацію, професійну та ефективну роботу", - заявила Бикова.

Автор також нагадує, що на виборах до Верховної Ради було задіяно приблизно стільки ж правоохоронців, скільки і на виборах глави держави. Це також відзначили іноземні партнери України.

"Дотримання норм закону правоохоронцями стало певним маркером відповідності світовим стандартам, і це не може не тішити. Світовий вердикт отримано: і Європа, і США кажуть про відповідність високим стандартам, яких українці чекають від силових відомств", - підкреслила Бикова.