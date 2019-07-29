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29 июля 2019, понедельник, 21:38 100
Политика 2019-07-29T21:41:51+03:00
Українські Новини
ГБР расследует возможные злоупотребления сотрудников ГПУ в деле о стрельбе Пашинского

ГБР расследует возможные злоупотребления сотрудников ГПУ в деле о стрельбе Пашинского

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует возможные злоупотребления сотрудников Генпрокуратуры в деле о стрельбе депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") в Киевской области.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала адвокат раненного Пашинским Вячеслава Химикуса Марина Паринова, передают Українськi Новини.

"Друзья, информирую, что ГБР по моему заявлению расследует злоупотребления, имевшие место со стороны Генеральной прокуратуры в уголовном производстве о стрельбе нардепа Пашинского в гражданина Химикуса", - сообщила Паринова.

Она также заявила, что намерена указать ГБР на нарушения Гепрокуратуры как составляющие единого умысла по сокрытию преступления Пашинского.

Кроме того, адвокат заявляет, что среди нарушений ГПУ было участие в следственном эксперименте в качестве "понятых" топ-блоггеров, лояльных к тогдашней власти и партии "Народный фронт".

Как сообщали Українськi Новини, адвокат завил, что полиция вручила подозрение Химикусу, которому депутат Пашинский прострелил ногу.

Ранее Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о стрельбе депутата Верховной Рады Сергея Пашинского.

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