ГБР расследует возможные злоупотребления сотрудников ГПУ в деле о стрельбе Пашинского

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует возможные злоупотребления сотрудников Генпрокуратуры в деле о стрельбе депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") в Киевской области.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написала адвокат раненного Пашинским Вячеслава Химикуса Марина Паринова, передают Українськi Новини.\r\n"Друзья, информирую, что ГБР по моему заявлению расследует злоупотребления, имевшие место со стороны Генеральной прокуратуры в уголовном производстве о стрельбе нардепа Пашинского в гражданина Химикуса", - сообщила Паринова.\r\nОна также заявила, что намерена указать ГБР на нарушения Гепрокуратуры как составляющие единого умысла по сокрытию преступления Пашинского.\r\nКроме того, адвокат заявляет, что среди нарушений ГПУ было участие в следственном эксперименте в качестве "понятых" топ-блоггеров, лояльных к тогдашней власти и партии "Народный фронт".\r\nКак сообщали Українськi Новини, адвокат завил, что полиция вручила подозрение Химикусу, которому депутат Пашинский прострелил ногу.\r\nРанее Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о стрельбе депутата Верховной Рады Сергея Пашинского.