В ЮАР грабители зарезали украинского туриста, – СМИ

44-летнего украинца Иван Иванов убили на одной из туристических троп горы Пик Чепмена в Кейптауне, что в Южно-Африканской республике.\r\nОб этом со ссылкой на местное издание iol.co.za сообщает Украинская правда.\r\nОтмечается, что туриста зарезали грабители из-за его рюкзака.\r\nУбийство произошло 27 июля. На мужчину напали трое и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате кровотечения украинец погиб.\r\nУбийство украинского туриста в ЮАР. Фото IOL.CO.ZA\r\nОдного из нападавших – 25-летнего мужчину, у которого был рюкзак Иванова – задержали.\r\nОн якобы признался в грабеже и нанесении ножевых ранений и рассказал полицейским, где найти тело.\r\nДвух других нападавших разыскивают.\r\nРодственница убитого сообщила, что у Иванова остались трое детей, младшему из которых всего два года.