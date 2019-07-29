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29 июля 2019, понедельник, 19:10 74
Происшествия 2019-07-29T20:00:02+03:00
Українські Новини
В ЮАР грабители зарезали украинского туриста, – СМИ

В ЮАР грабители зарезали украинского туриста, – СМИ

Убийство украинского туриста в ЮАР. Фото IOL.CO.ZA
Убийство украинского туриста в ЮАР. Фото IOL.CO.ZA

44-летнего украинца Иван Иванов убили на одной из туристических троп горы Пик Чепмена в Кейптауне, что в Южно-Африканской республике.

Об этом со ссылкой на местное издание iol.co.za сообщает Украинская правда.

Отмечается, что туриста зарезали грабители из-за его рюкзака.

Убийство произошло 27 июля. На мужчину напали трое и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате кровотечения украинец погиб.

Убийство украинского туриста в ЮАР. Фото IOL.CO.ZAУбийство украинского туриста в ЮАР. Фото IOL.CO.ZA

Одного из нападавших – 25-летнего мужчину, у которого был рюкзак Иванова – задержали.

Он якобы признался в грабеже и нанесении ножевых ранений и рассказал полицейским, где найти тело.

Двух других нападавших разыскивают.

Родственница убитого сообщила, что у Иванова остались трое детей, младшему из которых всего два года.

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