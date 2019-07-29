Кандидат на пост главы Одесской ОГА Болдин заявил о "черной" PR-кампании, развернутой против него неизвестными

Неизвестные заказали "черную" PR-кампанию против кандидата на пост главы Одесской обладминистрации, юриста Максима Болдина.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Болдина, только на первую волну очерняющих материалов, заказчики потратили 10 тыс. долл. И в ближайшее время собираются запустить еще одну волну провокационных статей.

"Знакомые из одного рекламного агентства уже выяснили, что на первую волну грязи заказчики потратили около 10000 долларов. И в ближайшее время будет вторая волна на такую же сумму. То есть испортить репутацию человека стоит всего 20000 долларов.

И остановить это можно только одним способом – заплатить всем сайтам в три-пять раз больше, чтобы они не брали негатив. Ну то есть потратить где-то 60-100 тысяч. Конечно, делать этого я не буду. Поэтому если вы где-то увидите, что я ел детей, похитил транш МВФ и крестил детей Путина, не удивляйтесь", - написал Болдин.

При этом он подчеркнул, что такая ситуация стала возможной из-за устаревшего законодательства, которое регламентирует работу СМИ и журналистов. Многочисленные законы защищают свободу слова в Украине и журналистов, но никак не регулирую вопрос ответственности за распространение недостоверной информации.

"Посмотрите данные Европейского суда по правам человека. По состоянию на 2018 ЕСПЧ рассмотрел и вынес решение по целым... 13 делам из Украины, которые касаются права на свободу слова. 13 дел из 1304!!! 1%!!!

<…> Но, несмотря на отсутствие проблем со свободой слова, у нас есть проблема с ответственностью за свои слова. Грязь и заказные клевету о ком ежедневно размещается на десятках и сотнях интернет-сайтов, деятельность которых никак не регулируется", - отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал список из пяти кандидатов на пост главы Одесской областной администрации, чтобы узнать, что украинцы думают о них.

Это, в частности, руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" Андрей Андрейчиков, активистка и волонтер Татьяна Петракевич, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, предприниматель Максим Куцый.