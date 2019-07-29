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29 липня 2019, понеділок, 18:17 9
Економіка 2019-07-29T18:22:39+03:00
Українські Новини
П'ята частина працездатних українців виїхали працювати за кордон, - Мінфін

П'ята частина працездатних українців виїхали працювати за кордон, - Мінфін

Трудова міграція. Фото: Ualife.net
Трудова міграція. Фото: Ualife.net

Згідно з даними Міністерства фінансів України, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців, або 18% усього економічно активного населення країни.

Про це йдеться в макроекономічному огляді міністерства за липень.

Повідомляється, що відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні. Зокрема, в червні 2019 кількість безробітних скоротилася на 5,5%, а кількість безробітних, що претендують на одну вакансію, скоротилася до 3 чоловік - це найнижчий показник за останні роки.Також, як зазначили у Мінфіні, високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні. Так, у травні 2019 темп зростання зарплати зріс до 7% (порівняно з травнем попереднього року) внаслідок того, що українські роботодавці змушені конкурувати з європейськими за робочу силу.

Як повідомляли Українські Новини, українці можуть отримати 13-ту пенсію вже в цьому році: умови отримання.

Крім того, з 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.

 

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