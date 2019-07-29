В НАБУ провели очную ставку с людьми экс-президента, пытавшимися поделить "Центрэнерго", - СМИ

В пятницу 26 июля НАБУ провела очные ставки нардепа от БПП и по совместительству – директора нескольких офшоров экс-президента Украины Петра Порошенко Юрия Буглака, а также помощника нардепа Игоря Кононенко Василия Лисового с владельцем компании "Энергомережа" Дмитрием Крючковым, - об этом сегодня заявил адвокат Дмитрия Крючкова Александр Лысак, пишет "КП в Украине".

В частности, Юрий Буглак признал, что неоднократно посещал офис Дмитрия Крючкова. По его словам, предметом этих встреч были вопросы разделения прав собственности и функций управления в ряде полугосударственных облэнерго, входивших в сферу совместного бизнеса Крючкова и Порошенко. По данным СМИ, ключевой темой переговоров Юрия Буглака и Дмитрия Крючкова была государственная компания "Центрэнерго", так как последний является конечным собственником основных компаний-кредиторов "Центрэнерго". В то же время Юрий Буглак отказался давать показания по сути, ссылаясь на свой адвокатский статус, а Василий Лисовой вообще стал отрицать факт посещения офиса "Энергомережи".

Александр Лысак также выразил удивление в связи с тем, что в рамках данного уголовного производства подозрения предъявлены экс-нардепу Крючкову, который не является государственным чиновником. При этом из материалов следствия НАБУ совершенно исключены документы, которые подтверждают участие в получении нелегальных доходов экс-президентом Порошенко, его ближайшим окружением и целым рядом чиновников.

Напомним, что в августе состоятся ближайшие очные ставки экс-нардепа Дмитрия Крючкова с экс-главой Администрации президента Украины Игорем Райниным, бизнес-партнером Порошенко – народным депутатом Игорем Кононенко и непосредственно экс-президентом Петром Порошенко.