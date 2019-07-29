30.07.19 15:00 Пресс-конференция о проблемах неплатежей перед производителями "зеленой" энергии из-за судебных решений, которые привели к блокированию расчетов со стороны ГП "Гарантированный покупатель"

30 июля 2019, в 15:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о проблемах неплатежей перед производителями "зеленой" энергии из-за судебных решений, которые привели к блокированию расчетов со стороны ГП "Гарантированный покупатель".

Во время события представители ассоциаций возобновляемой энергетики, а также участники рынка расскажут о критической ситуации неплатежей от ГП "Гарантированный покупатель" в секторе возобновляемой энергетики Украины, вызванных рядом судебных решений.

31 июля в 13:15 будет проведено заседание Шестого административного апелляционного суда, который рассмотрит апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда г. Киева о приостановке действия тарифа НЭК "Укрэнерго". Даже в случае позитивного решения по разблокированию платежей со стороны НЭК "Укрэнерго" в адрес ГП "Энергорынок", решение вопроса неплатежей займет несколько месяцев (процесс повторного прохождения всех судебные инстанций).

Ассоциации и игроки рынка ВИЭ рассчитывают на скорейшее решение проблемы, поскольку данная ситуация негативно влияет не только развитие "зеленой" энергетики в стране, но и ухудшает инвестиционный климат Украины в целом.

Организатор: Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

Спикеры:

Конеченков Андрей, глава Правления ОС "Украинская ветроэнергетическая ассоциация";

глава Правления ОС "Украинская ветроэнергетическая ассоциация"; Колтык Елена, и.о. главы Правления ОС "Всеукраинская ассоциация возобновляемой энергетики";

и.о. главы Правления ОС "Всеукраинская ассоциация возобновляемой энергетики"; Гриненко Андрей, директор Clear energy;

директор Clear energy; Сергиенко Андрей, заместитель генерального директора УК "Ветряные парки Украины";

заместитель генерального директора УК "Ветряные парки Украины"; Гелетуха Георгий, глава Правления ОС "Биоэнергетическая ассоциация Украины";

глава Правления ОС "Биоэнергетическая ассоциация Украины"; Сойчук Руслан, заместитель генерального директора "Виндкрафт Украина";

заместитель генерального директора "Виндкрафт Украина"; Репкин Александр, председатель Энергетической ассоциации "Украинский водородный Совет";

председатель Энергетической ассоциации "Украинский водородный Совет"; Зинченко Андрей, соучредитель Союза "Активных потребителей и просьюмеров".

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