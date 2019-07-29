подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
  • Главная
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 30.07.19 15:00 Пресс-конференция о проблемах неплатежей перед производителями "зеленой" энергии из-за судебных решений, которые привели к блокированию расчетов со стороны ГП "Гарантированный покупатель"
29 июля 2019, понедельник, 17:25 25
Пресс-центр 2019-07-29T18:30:30+03:00
Українські Новини
30.07.19 15:00 Пресс-конференция о проблемах неплатежей перед производителями "зеленой" энергии из-за судебных

30.07.19 15:00 Пресс-конференция о проблемах неплатежей перед производителями "зеленой" энергии из-за судебных решений, которые привели к блокированию расчетов со стороны ГП "Гарантированный покупатель"

30 июля 2019, в 15:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о проблемах неплатежей перед производителями "зеленой" энергии из-за судебных решений, которые привели к блокированию расчетов со стороны ГП "Гарантированный покупатель".

Во время события представители ассоциаций возобновляемой энергетики, а также участники рынка расскажут о критической ситуации неплатежей от ГП "Гарантированный покупатель" в секторе возобновляемой энергетики Украины, вызванных рядом судебных решений.

31 июля в 13:15 будет проведено заседание Шестого административного апелляционного суда, который рассмотрит апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда г. Киева о приостановке действия тарифа НЭК "Укрэнерго". Даже в случае позитивного решения по разблокированию платежей со стороны НЭК "Укрэнерго" в адрес ГП "Энергорынок", решение вопроса неплатежей займет несколько месяцев (процесс повторного прохождения всех судебные инстанций).

Ассоциации и игроки рынка ВИЭ рассчитывают на скорейшее решение проблемы, поскольку данная ситуация негативно влияет не только развитие "зеленой" энергетики в стране, но и ухудшает инвестиционный климат Украины в целом.

Организатор: Украинская ветроэнергетическая ассоциация.

Спикеры:

  • Конеченков Андрей, глава Правления ОС "Украинская ветроэнергетическая ассоциация";
  • Колтык Елена, и.о. главы Правления ОС "Всеукраинская ассоциация возобновляемой энергетики";
  • Гриненко Андрей, директор Clear energy;
  • Сергиенко Андрей, заместитель генерального директора УК "Ветряные парки Украины";
  • Гелетуха Георгий, глава Правления ОС "Биоэнергетическая ассоциация Украины";
  • Сойчук Руслан, заместитель генерального директора "Виндкрафт Украина";
  • Репкин Александр, председатель Энергетической ассоциации "Украинский водородный Совет";
  • Зинченко Андрей, соучредитель Союза "Активных потребителей и просьюмеров".

Аккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
Архив
Новости
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Болдин заявил о "черной" PR-кампании, развернутой против него неизвестными 18:37
В декларациях Кононенко и Филатова нашли недостоверную информацию 18:30
Пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу, - Минфин 18:20
В НАБУ провели очную ставку с людьми экс-президента, пытавшимися поделить "Центрэнерго", - СМИ 18:03
Гривна на межбанке подскочила сразу на 14 копеек 18:00
больше новостей
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
САП будет настаивать на взятии Головина под стражу 10:43
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
больше новостей
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok