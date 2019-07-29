В Слуге народа пояснили, почему считают жалобу на победителя в округе 207 "политической инсинуацией"

Жалобы на избирательные процедуры могли направляться исключительно до дня голосования в установленные законом сроки. Поэтому попытки снять с выборов победителя после того, как ЦИК обработала 100% протоколов, можно оценивать только как политические инсинуации.

Такое мнение в комментарии изданию "Закон и Бизнес" выразила представитель политической партии "Слуга народа" в ЦИК Алина Загоруйко.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что победитель досрочных выборов в Верховную Раду по мажоритарному округу №207 (Черниговская область) Максим Зуев нарушил условие о необходимости непрерывного 5-летнего проживания в Украине. Из документов следует, что в 2016 году он в течение 237 дней отсутствовал на территории Украины.

По этому поводу 24 июля в ЦИК была подана жалоба, в которой Анатолий Евлахов, который также баллотировался по 207 округу, с требованием отменить регистрацию М. Зуева кандидатом в народные депутаты. Примечательно, что в этом округе в Верховную Раду баллотировались три полных тезки Евлахова Анатолия Сергеевича, один из которых (1981 года рождения) с 2014 года был народным депутатом от этого округа Черниговской области. Но жалобу подал один из двух других Евлахов, который вообще живет в селе Одесской области.

А.Загоруйко напомнила, что ЦИК уже оказывала правовую оценку данной ситуации во время процедуры регистрации. "На момент регистрации в ЦИК Максим Зуев имел на руках все необходимые документы о подтверждении проживания на территории Украины и пребывания в командировке за границей, - отметила представитель партии. - Тем не менее, регистрация была обжалована другим кандидатом (правда с нарушением сроков) и ЦИК отказала (постановление от 10.07.2019 № 1588) в удовлетворении жалобы. Впоследствии суд подтвердил правильность этого решения ".

На сегодня Центральной избирательной комиссией обработано 100% протоколов из 251 участков округа. Согласно данным за Максима Зуева проголосовали 26,22% избирателей. Второй в списке - самовыдвиженец Игорь Рыбаков с 24,51%. Действующий нардеп Анатолий Евлахов имеет третий результат с 20,17% голосов. Его два "клоны" оттянули 1,38% и 1%.

Перспективы отмены регистрации кандидата в народные депутаты после дня голосования оценил также экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера. "Если бы ЦИК установила доказательства, подтверждающие отсутствие кандидата в народные депутаты на территории Украины, она отменила бы его регистрацию. Принятие такой жалобы после дня голосования представляется весьма сомнительным юридическим решением", - отметил он в комментарии журналисту ЗиБ.

"Жалобы на избирательные процедуры могли направляться исключительно до дня голосования в установленные законом сроки, отметила Загоруйко. Поскольку волеизъявление народа состоялось 21 июля, все эти события вокруг попыток отменить регистрацию Максима Зуева является ничем иным, как политическими инсинуациями. Очень хотелось бы, чтобы кандидаты в депутаты придерживались буквы закона и не прибегали к таким политических мероприятий".