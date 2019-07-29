підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 липня 2019, понеділок, 17:22 220
Вибори 2019-07-29T18:19:37+03:00
Українські Новини
В Слузі народу пояснили, чому вважають скаргу на переможця в окрузі 207 "політичної інсинуацією"

В Слузі народу пояснили, чому вважають скаргу на переможця в окрузі 207 "політичної інсинуацією"

Скарги щодо виборчих процедур могли направлятися виключно до дня голосування в установлені законом строки. Тому спроби зняти з виборів переможця після того, як ЦВК опрацювала 100% протоколів можна оцінювати лише як політичні інсинуації.

Таку думку в коментарі виданню "Закон і Бізнес" висловила представник ПП "Слуга народу" у ЦВК Аліна Загоруйко.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що переможець дострокових виборів до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №207 (Чернігівська область) Максим Зуєв порушив умову про необхідність безперервного 5-річного проживання в Україні. З документів випливає, що у 2016 році він протягом 237 днів був відсутній на території України.

З цього приводу 24 липня до ЦВК було подано скаргу, у якій Анатолій Евлахов, який також балотувався по 207 округу, з вимогою скасувати реєстрацію М.Зуєва кандидатом в народні депутати. Прикметно, що у цьому окрузі до Верховної Ради балотувалися три повних тезки Євлахова Анатолія Сергійовича, один з яких (1981 року народження) з 2014 року був народним депутатом від цього округу Чернігівської області. Але скаргу подав один з двох інших Євлахових, що взагалі мешкає в селі на Одещині.

А.Загоруйко нагадала, що ЦВК вже надавала правову оцінку даній ситуації під час процедури реєстрації. "На момент реєстрації у ЦВК Максим Зуєв мав на руках усі необхідні документи щодо підтвердження проживання на території України та перебування у відрядженні за кордоном, - зауважила представник партії. – Тим не менше, реєстрацію було оскаржено іншим кандидатом (щоправда з порушенням строків) і ЦВК відмовила (постанова від 10.07.2019 № 1588) у задоволенні скарги. Згодом суд підтвердив правильність цього рішення".

Станом на сьогодні Центральною виборчою комісією опрацьовано 100% протоколів з 251 дільниць округу. Згідно з даними за Максима Зуєва проголосували 26,22% виборців. Другий у списку – самовисуванець Ігор Рибаков з 24,51%.  Чинний нардеп Анатолій Євлахов має третій результат з 20,17% голосів. Його два "клони" відтягнули 1,38% та 1%.

Перспективи скасування реєстрації кандидата в народні депутати після дня голосування оцінив також екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера. "Якби ЦВК встановила докази, що підтверджують відсутність кандидата у народні депутати на території України, вона скасувала б його реєстрацію. Прийняття такої скарги після дня голосування є досить сумнівним юридичним рішенням", - зауважив він у коментарі журналісту ЗіБ.

"Скарги щодо виборчих процедур могли направлятися виключно до дня голосування в установлені законом строки, зазначила А.Загоруйко. Оскільки волевиявлення народу відбулось 21 липня, усі ці події навколо спроб скасувати реєстрацію Максима Зуєва є нічим іншим, як політичними інсинуаціями. Дуже хотілося б, щоб кандидати у депутати дотримувались букви закону і не вдавались до таких політичних заходів".

Більше новин про: Слуга народа

Архів
Новини
Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Болдін заявив про "чорну" PR-кампанію, розгорнуту проти нього невідомими 18:37
У деклараціях Кононенка і Філатова знайшли недостовірну інформацію 18:30
П'ята частина працездатних українців виїхали працювати за кордон, - Мінфін 18:17
У НАБУ провели очну ставку з людьми екс-президента, які намагалися поділити "Центренерго", - ЗМІ 18:03
Гривня на міжбанку підскочила відразу на 14 копійок 18:00
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, яке обурило Зеленського 16:07
Гарантований покупець позивається до "Укренерго" на 1,58 млрд гривень 10:41
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok