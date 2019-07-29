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29 июля 2019, понедельник, 16:40 327
СМИ 2019-07-29T18:45:02+03:00
Українські Новини
Комиссия по журналистской этике высказала Авакову протест против давления на президента Академии украинской пр

Комиссия по журналистской этике высказала Авакову протест против давления на президента Академии украинской прессы Иванова

Комиссия журналистской этики (КЖЭ) опубликовала открытое письмо министру МВД Арсену Авакову и главе Нацполиции Сергею Князеву, в котором выразила решительный протест против грубого давления органов следствия Национальной полиции на журналиста, президента Академии украинской прессы, профессора и доктора филологических наук Валерия Иванова. Текст письма опубликован на сайте КЖЭ. 

"Уже третий месяц продолжается возмутительная кампания против нашего коллеги - семье профессора Иванова арестован доступ к банковским счетам, в доме проведен обыск, а в авторитетные отечественные и международные организации следователями направляются запросы, цель которых подорвать репутацию ведущего ученого и общественного деятеля.

В частности, в адрес Комиссии журналистской этики также поступил запрос Главного следственного управления Национальной полиции Украины №1383 / 24/9 / 2-2019 о деятельности КЖЭ и взаимоотношений Комиссии с Валерием Ивановым, который является членом нашей Комиссии", говорится в письме.

Также уточняется, что Комиссия журналистской этики признает право органов Национальной полиции реагировать на возможные правонарушения и проводить досудебные расследования.

"Но досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР под №42015000000002145 от 5.10.2015, касается деятельности не Валерия Иванова, а рекламного бизнеса его взрослого сына - Дениса. Соответственно, следственные органы не должны оказывать давление и родителей, безуспешно пытаясь - уже четвертый год - расследовать дело в отношении независимой экономической деятельности Дениса Иванова. Причем дело было закрыто в 2017 г., а возобновили его через три месяца после начала информационного проекта по раскрытию возможных коррупционных связей в руководстве следственного управления Национальной полиции", - говорится в открытом письме.

Также авторы послания напомнили, что еще в мае президент Академии украинской прессы Валерий Иванов выразил публичный протест против обысков и следственного произвола в отношении его семьи.

"Этот обыск проводили по еще одному делу, где обвиняли нашего коллегу в сборе информации об одном из руководителей следственного управления Национальной полиции для вымогательства и шантажа! Тогда нашего коллегу поддержали Национальный союз журналистов Украины, авторитетные общественные деятели и национальные СМИ. Обеспокоенность относительно давления на Валерия Иванова выразили и представители ведущих общественных журналистских организаций, входящих в состав КЖЭ (кроме НСЖУ также и Украинская ассоциация медиа бизнеса, Детектор Медиа, Институт массовой информации, Центр прав человека "Изменение", Национальная ассоциация вещателей), зарубежные медиа (Дойче велле). Обеспокоенность выразило Посольство США в Украине. Но, к сожалению, аргументированная позиция общественности сознательно игнорируется следственными органами, доказательством чему является отправка запросов, которые бросают тень на добропорядочную репутацию нашего коллеги", - говорится в письме.

Отмечается, что давление на профессора Иванова приобрело абсолютно нецивилизованные формы. В частности,  через так называемые "сливные" сайты публиковались материалы следствия, на публичные мероприятия с участием Иванова приходили провокаторы.

"Комиссия журналистской этики призывает руководство МВД и Национальной полиции внимательно выяснить обстоятельства, на которые указывается в этом письме, и защитить нашего коллегу от необоснованных обвинений и давления. Валерий Иванов получил неоспоримое признание среди журналистов и дипломатов за многолетнюю учебную деятельность и защиту свободы слова в Украине, поэтому нынешний конфликт является чрезвычайно резонансной темой для СМИ", - говорится в письме.

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