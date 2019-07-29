Комиссия по журналистской этике высказала Авакову протест против давления на президента Академии украинской прессы Иванова

Комиссия журналистской этики (КЖЭ) опубликовала открытое письмо министру МВД Арсену Авакову и главе Нацполиции Сергею Князеву, в котором выразила решительный протест против грубого давления органов следствия Национальной полиции на журналиста, президента Академии украинской прессы, профессора и доктора филологических наук Валерия Иванова. Текст письма опубликован на сайте КЖЭ.

"Уже третий месяц продолжается возмутительная кампания против нашего коллеги - семье профессора Иванова арестован доступ к банковским счетам, в доме проведен обыск, а в авторитетные отечественные и международные организации следователями направляются запросы, цель которых подорвать репутацию ведущего ученого и общественного деятеля.

В частности, в адрес Комиссии журналистской этики также поступил запрос Главного следственного управления Национальной полиции Украины №1383 / 24/9 / 2-2019 о деятельности КЖЭ и взаимоотношений Комиссии с Валерием Ивановым, который является членом нашей Комиссии", говорится в письме.

Также уточняется, что Комиссия журналистской этики признает право органов Национальной полиции реагировать на возможные правонарушения и проводить досудебные расследования.

"Но досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР под №42015000000002145 от 5.10.2015, касается деятельности не Валерия Иванова, а рекламного бизнеса его взрослого сына - Дениса. Соответственно, следственные органы не должны оказывать давление и родителей, безуспешно пытаясь - уже четвертый год - расследовать дело в отношении независимой экономической деятельности Дениса Иванова. Причем дело было закрыто в 2017 г., а возобновили его через три месяца после начала информационного проекта по раскрытию возможных коррупционных связей в руководстве следственного управления Национальной полиции", - говорится в открытом письме.

Также авторы послания напомнили, что еще в мае президент Академии украинской прессы Валерий Иванов выразил публичный протест против обысков и следственного произвола в отношении его семьи.

"Этот обыск проводили по еще одному делу, где обвиняли нашего коллегу в сборе информации об одном из руководителей следственного управления Национальной полиции для вымогательства и шантажа! Тогда нашего коллегу поддержали Национальный союз журналистов Украины, авторитетные общественные деятели и национальные СМИ. Обеспокоенность относительно давления на Валерия Иванова выразили и представители ведущих общественных журналистских организаций, входящих в состав КЖЭ (кроме НСЖУ также и Украинская ассоциация медиа бизнеса, Детектор Медиа, Институт массовой информации, Центр прав человека "Изменение", Национальная ассоциация вещателей), зарубежные медиа (Дойче велле). Обеспокоенность выразило Посольство США в Украине. Но, к сожалению, аргументированная позиция общественности сознательно игнорируется следственными органами, доказательством чему является отправка запросов, которые бросают тень на добропорядочную репутацию нашего коллеги", - говорится в письме.

Отмечается, что давление на профессора Иванова приобрело абсолютно нецивилизованные формы. В частности, через так называемые "сливные" сайты публиковались материалы следствия, на публичные мероприятия с участием Иванова приходили провокаторы.

"Комиссия журналистской этики призывает руководство МВД и Национальной полиции внимательно выяснить обстоятельства, на которые указывается в этом письме, и защитить нашего коллегу от необоснованных обвинений и давления. Валерий Иванов получил неоспоримое признание среди журналистов и дипломатов за многолетнюю учебную деятельность и защиту свободы слова в Украине, поэтому нынешний конфликт является чрезвычайно резонансной темой для СМИ", - говорится в письме.