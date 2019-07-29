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29 июля 2019, понедельник, 15:50 35
Общество 2019-07-29T15:58:08+03:00
Українські Новини
Roshen построил жилье для военнослужащих в Калиновке

Roshen построил жилье для военнослужащих в Калиновке

В военной части в Калиновке,  Винницкой обл, состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих. В доме два подъезда на 16 квартир общей площадью 1200 квадратных метров. На строительство потребовалось 5 месяцев и 37 211 998грн. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen, в рамках благотворительного проекта.

 
Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе в каждой комнате и прихожей, кухонной гарнитурой со встроенной техникой, в состав которой входят электрические варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей сантехникой, бойлерами, стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.
Общежитием или казармой это жилье можно назвать лишь условно. Будущим жителям остается только занести в квартиры вещи и обживаться.
 
-Такого жилья нам не хватало во время чрезвычайной ситуации в 2017 году, - отметил командир воинской части полковник Николай Батюк. - Если бы военнослужащие жили на территории воинской части, их реагирования на ситуацию было бы более оперативным, а убытки меньше. Социальный проект, который реализовала корпорация Roshen - свидетельство неравнодушного отношения к проблемам военнослужащих, Вооруженных Сил Украины.
 
- Когда в Украину пришла война, вся страна поняла насколько важна армия для государства. По известным причинам государство в то время не смогло в полной мере предоставить своим защитникам надлежащее обеспечение, именно поэтому наша компания с самого начала войны на Востоке Украины вместе со всей страной присоединилась к обеспечению и поддержке украинской армии - отметила директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко. - Это дом, где военные должны чувствовать тепло, после тяжелой и ответственной работы. Люди, которые определили для себя приоритетом защиту своей страны и служение украинскому народу, должны жить в надлежащих условиях.

Командир воинской части полковник Николай Батюк отмечает, что благодаря возведению этого общежития ситуация с обеспечением жильем контрактников части значительно улучшится.

При строительстве большое внимание уделили энергосбережению:
- стены сложены из газоблока толщиной 400 мм, утепленные минеральной ватой;

- чердачное перекрытие утепленное пенопластом, который защищен цементно-песчаной армированной стяжкой;

- подвальное перекрытие также утеплили;

- установлено окна с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами;
Для энергообеспечения здания с учетом перспективы было проложено 700 м кабельную линию и установлено в помещении клуба трансформатор мощностью 400 кВА, этой мощности достаточно для питания еще одной казармы.
Для канализации дома было проложено около 400 м новой канализации вместо существующей, которая не работала. Это позволило переподключить к новой канализации существующий дом.
Стоимость 1 кв.м. квартиры составляет 24 313 грн.
Строительство дома на 16 квартир общей площадью 1200 кв. м продолжалось четыре месяца и обошлось в 29 175 966 грн.
Кроме того были выполнены работы по внутриплощадочному  электричеству и инженерии, бюджет которых составил - 4804356 грн.
На благоустройство израсходовано 1 128 000 грн. Бытовая техника и мебель обошлась в 1 665 740 грн.
Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих площадью 1200 кв. м в Калиновке составляет 37 211 998 грн.
Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen, в рамках благотворительного проекта. Аналогичный жилой дом Корпорация построила и передала военным Вооруженных сил Украины в 2014 году. Первый уютный двухэтажный дом Roshen построил в Броварах, Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма. Он расположен рядом с военной частью.
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