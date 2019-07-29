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  • Директор по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрий Таранчук: На сегодняшний день "Фармак" единственный законный владелец бренда "Корвалол"
29 июля 2019, понедельник, 14:56 61
Экономика 2019-07-29T14:56:01+03:00
Українські Новини
Директор по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрий Таранчук: На сегодняшний день "Фармак" единственный зако

Директор по правовому обеспечению АО "Фармак" Дмитрий Таранчук: На сегодняшний день "Фармак" единственный законный владелец бренда "Корвалол"

Директор по правовому обеспечению крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" Дмитрий Таранчук отмечает, что на сегодняшний день "Фармак" является единственным законным владелецем знака для товаров и услуг "Корвалол".

Об этом он сказал в интервью газете "Голос України".

"На сегодняшний день "Фармак" единственный законный владелец знака для товаров и услуг "Корвалол" и использовать это наименование в любом сочетании с другими словами, в том числе с латинским написанием, будет считаться нарушением исключительных неимущественных прав "Фармака"", - сказал он.

По словам Таранчука, в судах сейчас идет рассмотрение дела по защите "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum".

В частности, фармкомпания "Дарница" имеет зарегистрированный знак "Корвалол-Дарница" и препарат под данным торговым знаком реализуется на рынке Украины, чем она нарушает права компании "Фармак".

Таранчук отметил, что 19 июля 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак" по состоянию на 1 декабря 2002 года.

В августе 2017 года "Фармак" обратился в хозяйственный суд города Киева с иском к Минэкономики и фармкомпании "Дарница" о признании недействительной регистрации знака для товаров и услуг "Корвалол-Дарница" на основании данного решения Апелляционной палаты Минэкономики.

Компания "Дарница" в свою очередь обратилась в хозяйственный суд с иском о признании недействительным решения Апелляционной палаты Минэкономики о признании "Корвалол Corvalolum" хорошо известным в Украине на имя "Фармака".

"Постановлением Большой палаты Верховного  Суда  от 25 июня 2019 года  принято решение об отмене судебных решений первой и апелляционной инстанции и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции...В тоже время отмена постановления апелляционной инстанции, которым было отменено решение Апелляционной палаты Минэкономики о признании обозначения "Корвалол Corvalolum" хорошо известным, означает, что вышеуказанное решение Апелляционной палаты является действующим для всех субъектов правоотношений и сохраняет за правообладателем хорошо известного знака "Корвалол Corvalolum" все права, предусмотренные действующим законодательством Украины", - отметил Таранчук.

Он отметил, что "Фармак" не прекращает защиту прав на обозначение "Корвалол Corvalolum" и продолжает применять меры судебной защиты в порядке, установленном действующим законодательством Украины.

Как сообщали Українські Новини, в начале июля Верховный суд подтвердил запрет фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье".

В 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.
Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.
На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.
14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.
С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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