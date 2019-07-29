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29 июля 2019, понедельник, 14:51 617
Экономика 2019-07-29T14:51:01+03:00
Українські Новини
Инвесторы просят Президента взять под личный контроль проблему расчетов с производителями "зеленой" электроэне

Инвесторы просят Президента взять под личный контроль проблему расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии

Иностранные инвесторы просят Владимира Зеленского взять под личный контроль ситуацию с расчетами с производителями электроэнергии из альтернативных источников и предупреждают о возможном кризисе в отрасли возобновляемой энергетики в случае несвоевременного реагирования со стороны властей Украины. Об этом говорится в обращении председателя Совета Европейско-украинского энергетического агентства Матса Лундина к Президенту Украины.

В обращении отмечается, что из-за решения Окружного админсуда Киева, которым было приостановлено действие постановлений НКРЕКУ по установлению тарифов ГП "НЭК "Укрэнерго", госпредприятие не в состоянии обеспечивать уплату "Гарантированному покупателю" компенсации между "зеленым" тарифом и ценой продажи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, на рынке "на сутки вперед", что в свою очередь негативно повлияет на расчеты с производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу.

"Такое положение вещей дестабилизирует ситуацию в части расчетов, так как приводит к нарушению прав действующих производителей электроэнергии из альтернативных источников, которым Украина на уровне закона предоставила гарантии выкупа и оплаты по "зеленому" тарифу всего объема производимой электроэнергии. Несвоевременное реагирование на ситуацию, которая сложилась, приведет к кризису в энергетическом секторе", - предупреждает автор обращения.

Он также обращает внимание, что промедление с реакцией на ситуацию со стороны украинской власти грозит прекращением финансирования энергопроектов международными кредитными учреждениями и остановкой реализации уже начатых проектов.

"На сегодняшний день завершается внедрение соглашений о финансировании с украинскими и международными кредитными учреждениями, включая Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Корпорацию зарубежных частных инвестиций правительства США (OPIC), для строительства электростанций, работающих на ВИЭ, установленной мощностью более 500 МВт и стоимостью в несколько сотен миллионов евро. Реально существует риск, что без быстрых и убедительных сигналов со стороны Администрации Президента, нового правительства и нового парламента такие кредитные учреждения прекратят финансирование - тем самым угрожая не только долгосрочному развитию всего энергетического сектора в Украине, но и конкретным проектам, которые уже реализуются", - отмечается в обращении.

По мнению автора обращения, нынешняя ситуация существенно усложняет способность многих производителей "зеленой" энергии выполнить свои обязательства перед украинскими и международными кредитными учреждениями, ухудшит доверие к Украине и станет отрицательным сигналам иностранным инвесторам.

"Любые препятствия, связанные с выплатой кредитов из-за невыполнения государством своих обязательств пришлют очень негативный сигнал для инвестиционного климата и поставят под угрозу инвестиции, необходимые для реализации энергетической стратегии Украины до 2035 года, синхронизации с ENTSO-E и укрепления взаимосвязи "связей с европейской энергетической системой, развития рынка балансирующих и вспомогательных услуг, а также создадут угрозу выполнению реформ, предусмотренных 3-м энергетическим пакетом ЕС, который является частью обязательств Соглашения об ассоциации", - отмечается в обращении.

Напомним, 27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановления (№954 и №955 от 7 июня 2019), которое установило тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Приостановление действия указанных постановлений НКРЕКУ существенно усложняет расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Больше новостей о: Электроэнергия Укрэнерго НКРЕКУ Владимир Зеленский Никопольский завод ферросплавов Иностранные инвесторы Матс Лундин

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