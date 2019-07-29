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29 июля 2019, понедельник, 13:13 111
Экономика 2019-07-29T16:15:04+03:00
Українські Новини
За 5 месяцев "Интерпайп" Виктора Пинчука экспортировала в Россию колеса и трубы на 1 млрд гривен

За 5 месяцев "Интерпайп" Виктора Пинчука экспортировала в Россию колеса и трубы на 1 млрд гривен

Только за 5 месяцев 2019 года компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука экспортировала в Россию трубы и колеса на общую сумму более 1 миллиарда гривен. Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

По данным журналистов на таможне, с января по май 2019 года "Интерпайп" экспортировала в РФ трубы и колеса на общую сумму около 1 миллиарда 360 тысяч гривен.

"Если говорить про основной бизнес Пинчука, то сейчас он себя чувствуют гораздо лучше, чем несколько лет назад, в разгар украинского кризиса, которая была вызвана геополитическими факторами.

У него более или менее восстанавливается производство основной продукции — труб и колес. В том числе, налаживаются поставки труб и колес в Россию", — пояснил аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

"Россия, очевидно, была очень важным рынком для Пинчука в конце нулевых, когда "Интерпайп" поставлял значительную часть продукции российским компаниям. На рынке колес он в принципе свою долю сохранил. Россия покупает приблизительно до 50 процентов его колесной продукции", — добавил он.

Отмечается, что в ноябре 2018 года Пинчук попал под санкции России. Он оказался в списке лиц, в отношении которых в этой стране предусмотрено замораживание денежных вкладов, ценных бумаг, имущества и запрет на вывод капитала за пределы России.

В то же время, бизнес эти санкции, похоже, не тронули, говорится в расследовании.

"Насколько мы видим, та же продажа железнодорожных колес — она продолжается. И довольно неплохо себя чувствуют колеса Пинчука на рынках СНГ и России, потому что там есть определенный дефицит. Трубная продукция также поставляется, насколько мы можем видеть. Поэтому можно сказать, что те санкции, которые были введены, они не сильно задели именно бизнес Пинчука", — заявил Паращий.

Евразийская экономическая комиссия временно приостановила действие антидемпинговых пошлин на украинские стальные цельнокатаные колеса в размере 34,22%.

Основным поставщиком колес в страны ЕЭК является компания "Интерпайп". По данным ЕЭК, на него приходится более 90% импорта железнодорожных колес в страны ЕАЭС.

"Интерпайп" — украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. 

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

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