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Киевстар увеличил территорию 4G еще в восьми областях Украины

Киевстар увеличил территорию 4G еще в восьми областях Украины

Услуги высокоскоростного мобильного интернета от Киевстар доступны в 6609 населенных пунктах

Киевстар увеличил территорию 4G в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Херсонской областях. Так, скоростной мобильный интернет появился в 69 населенных пунктах этих областей, в частности, Киверцах, Радомышле, Брусилове, Драгово, Золотарево, Старом Самборе, Новотроицке и др. Об этом говорится в сообщении компании.

    

На сегодня сеть 4G Киевстар работает в 6609 больших и малых городах и селах, где проживает  28,5 млн человек, или 68,6% населения Украины.

Возможностями 4G связи уже воспользовались почти 6 млн абонентов Киевстар, а объемы дата-трафика в 1 квартале 2019 года достигли 219 Петабайтов, что вдвое больше, чем год тому. 

Чтобы предоставлять абонентам услуги мобильного интернета высокого качества, Киевстар построил крупнейшую сеть мобильной связи, установив 26 тысяч базовых станций, и использует наибольшее количество радиочастот. За 2018 год и 1 кв 2019 года компания инвестировала в развитие новых технологий свыше 8 млрд грн. Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди всех мобильных операторов Украины. Такие данные приводятся в исследовании за 2018 год международная компания Ookla.

Для того, чтобы пользоваться 4G, абоненту необходим смартфон, который поддерживает эту технологию связи, а также USIM-карта. Абоненты могут получить USIM-карты бесплатно, в любом магазине Киевстар. 
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